Olivia Rodrigo y Arde Bogotá incendian la última jornada del Mad Cool

50.000 personas disfrutaron del tercer día del Mad Cool 2025 en una jornada vibrante, marcada por grandes conciertos, fans entregados y unos Arde Bogotá en estado de gracia.

En medio de una programación dominada por nombres internacionales como Olivia Rodrigo o Thirty Seconds to Mars, cuatro chavales de Murcia ofrecieron uno de los conciertos más memorables del festival, consolidándose como el mejor grupo de rock español del momento.

Arde Bogotá tienen un aura única. Volvieron a desplegar su potente sonido rockero, una colección de himnos diseñados para ser coreados, y un Antonio García deslumbrante, con su voz grave en plena forma.

Sobre un escenario decorado con estética marciana y referencias a la A3 y su querida Cartagena, el cuarteto —formado en 2017 por Antonio García (voz y guitarra), Dani Sánchez (guitarra solista), Pepe Esteban (bajo), Jota Mercader (batería), junto a Pedro Quesada como segundo guitarrista— ofreció un espectáculo que no bajó nunca de intensidad, oscilando entre el veneno y la redención.

Decir que Exoplaneta y los ocho intensos minutos de La torre Picasso fueron especialmente épicos en un concierto ya épico parece redundante, pero así fue. Qué vida tan dura, Cowboys de la A3, Los Perros o Antiaéreo fueron coreadas con pasión por un público que se entregó sin reservas a este viaje galáctico por la A3 y por la noche musical.

Antes, el escenario principal había recibido la visita de un Jared Leto que no atraviesa su mejor momento profesional. Thirty Seconds to Mars comenzaron con retraso, apenas logrando llegar desde Barcelona a tiempo, pero supieron ganarse al público con todos los recursos posibles: fuegos artificiales, confeti, globos, gente del público sobre el escenario y el propio Leto bajando a darse un baño de masas.

La banda desató la locura entre sus fieles con su dosis de rock alternativo con tintes emo y metal, en temas como This Is War, The Kill o Closer to the Edge, con la que cerraron su actuación. Moviéndonos entre escenarios con una comodidad y tranquilidad maravillosa con la carpa de Vibra Mahou como punto de encuentro en la que siempre pasa algo o te puedes encontrar con DJ Nano poniendo a todos a bailar.

Pero la verdadera estrella de la noche era Olivia Rodrigo. Fue la única artista del festival en actuar en el escenario principal sin competencia directa en el escenario tres, lo que dejaba claro su estatus. Pocas figuras representan mejor el espíritu adolescente americano actual. Rodrigo brilló como una diva pop con identidad propia, haciendo que sus fans se sintieran protagonistas de su propia comedia romántica.

Sus canciones —emocionales, directas y herederas del legado de Taylor Swift— hablaron de amores, exnovios y las nuevas novias de sus ex. Vampire, Deja Vu o una bellísima Drivers License al piano sonaron poderosas. Cerró a lo grande con All-American Bitch, Good 4 U y Get Him Back, en un concierto lleno de miradas a cámara, sonrisas y buena energía.

El cierre del festival corrió a cargo de Justice en el escenario dos, con su habitual descarga de electrónica francesa. Sin embargo, unos pocos nos escapamos al escenario tres para disfrutar del concierto electrizante de Bloc Party, que puso el broche perfecto a esta octava edición del Mad Cool.

Una edición que, más allá de los problemas técnicos puntuales del primer día en los conciertos de Gracie Abrams e Iggy Pop, ha sido la más cómoda y mejor organizada hasta la fecha, gracias en parte a una asistencia diaria limitada a 50.000 personas, lejos de las 70.000 que colapsaron el recinto en 2023 durante el caótico cierre con Red Hot Chili Peppers.