De Bad Bunny a Sabrina Carpenter, las estrellas de la música calientan el verano de 2025

Aunque se publicara en enero, el disco Debí tirar más fotos de Bad Bunny seguirá siendo una de las fuentes fundamentales de canciones para la sintonía de la canícula, especialmente 'Baile inolvidable', el tema que más reproducciones acumula, o 'Nuevayol', con su invitación a pasar un verano en esa ciudad "Si te quieres divertir / Con encanto y con primor".

Karol G, la reina de 2024 con 'Si antes te hubiera conocido', también está de vuelta con álbum recién publicado. La audiencia ha hablado y 'Latina Foreva' y 'Verano rosa' junto a Feid son los cortes de 'Tropicoqueta' que más puntos tienen para ser bailados en estos meses.

Otras canciones en español llegadas del otro lado del Atlántico ya han mostrado con su buena marcha comercial sus opciones a éxito veraniego, como es el caso de 'Capaz (Merenguetón)', de Yorghaki y Alleh, y de 'La Plena - W Sound 05', de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums.

España tiene algo que decir

Ovy On The Drums y Beéle precisamente participan en otro de los temas que más está creciendo en las últimas semanas, 'Yo y Tú', con un tercer vértice llamado Quevedo que ha demostrado en España su capacidad para tejer números 1.

Entre los músicos nacionales que coquetean con éxito con los diferentes géneros del ámbito latino y urbano también cabe mencionar dos cortes relativamente recientes pero con muy buenas proyecciones: la bachata 'Droga' que ha unido a Mora con C. Tangana, y 'Da Me' de Bad Gyal, que conjuga el reguetón igualmente con bachata y al que acompaña un videoclip que difícilmente pasará desapercibido.

Otras dos divas españolas muy presentes este verano y acostumbradas a jugar en la división de honor: por un lado, Lola Índigo, 'La reina' de 2024, que regresa con 'Mojaíta'; y por otro, Aitana, que de su reciente 'Cuarto azul' tiene '6 de febrero' como posible gran baza, pero también la contagiosa 'Conexión Psíquica', muy viralizada en TikTok.

Precisamente con Aitana trabajó como productor el madrileño Rusowsky, quizás la propuesta menos evidente de esta lista, pero que actualmente bucea cómoda entre los temas más virales de Spotify con 'MalibU'.

El "niñato" de Sabrina

Entre las canciones en inglés, el de 2024 fue sin duda el verano de 'Espresso' de Sabrina Carpenter y el corte que por fin la convirtió en una estrella musical. La estadounidense, dispuesta a repetir la faena, tendrá nuevo disco a finales de agosto, del que ya ha dado a conocer 'Manchild', un "niñato" con muchos seguidores.

También este verano es el del regreso de Lorde, alejada del foco desde la publicación en 2021 de su álbum 'Solar Power'. Más conectada con el espíritu bailable de su aplaudido 'Melodrama' (2017), la neozelandesa ha sorprendido con una fórmula que no deja de crecer, 'What Was That'.

También Benson Boone tiene su álbum 'American Heart' ya en la calle. El estadounidense, necesitado de ampliar su nómina de éxitos más allá de 'Beautiful Things', está postulando varios cortes a "hit" estival, como 'Mystical Magical' y su gusto por Queen, aunque más fulgurante es el recorrido de 'Sorry I'm Here For Someone Else'.

Quien sabe algo de construir números 1 mundiales es Ed Sheeran. El británico no está quizás en su momento más inspirado, pero con las influencias indias de 'Azizam' se ha asegurado su presencia este verano en muchas listas de reproducción.

Y aunque sus nombres sean más desconocidos, para la "hora mágica" en que el sol se prepara para ponerse está el "neosoul" optimista de 'Nice To Each Other' de la británica Olivia Dean y el 'Back To Friends' del cantautor estadounidense Sombr, un desconocido hasta hace muy poco que ahora roza los 400 millones reproducciones en Spotify.