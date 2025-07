SZA responde ardida a Nicki Minaj: "Conoces mi música porque me has pedido dos veces que colabore contigo y no te respondí"

De todas las peleas entre estrellas de la música que podíamos imaginar, la de SZA y Nicki Minaj era una de las menos probables. SZA no es conocida precisamente por sus enfrentamientos con otros artistas, debido a su actitud pacífica y al buenrollismo que ha demostrado en numerosas ocasiones; pero, cuando Nicki Minaj elige a un target, no hay escapatoria. Después de que Minaj haya lanzado numerosos ataques contra SZA, que incluían insultos y acusaciones graves, SZA ha abandonado las respuestas suaves para responder con una publicación que buscaba meter directamente el dedo en la llaga.

SZA ha herido el orgullo de Nicki Minaj al insinuar que le guarda rencor por haber rechazado en dos ocasiones sus colaboraciones musicales: "Conoces mi música y todo en lo que he contribuido porque me has propuestos en dos ocasiones que colabore contigo y no has obtenido respuesta".

Esta pelea tiene su origen en un supuesto malentendido con un tuit de SZA: ella habló de Mercurio retrógrado, y algunos fans de Nicki Minaj señalaron que era un ataque a la rapera. Así empezó un cruce entre ambas artistas, con una Nicki muy agresiva y una SZA que no supo bien cómo controlar la situación. La reacción desmedida de Nicki ha hecho pensar a muchos que tal vez sepa detalles escabrosos sobre SZA y su actitud que no son públicos, pero que sí se rumorean entre las celebrities que se han relacionado con ella. ¡A saber dónde termina este enfrentamiento!

A este paso, no quedará una sola mujer negra de la industria musical con la que Nicki Minaj no se haya peleado en alguna ocasión: hace no mucho, la rapera sumó a Meghan The Stallion y a Doechii a la lista, y los amantes de la cultura pop ya están haciendo sus apuestas sobre quién podría ser el próximo objetivo de su rabia (y de la de sus fans, que la apoyan incondicionalmente en todo lo que haga).