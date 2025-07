La historia de una fan que ganó un pase VIP con Andrea Garte y acabó sola en la Velada del Año 5

Los días previos a la velada del año, Andrea Garte (influencer y pareja del boxeador Viruzz) sorprendió a sus seguidores con un sorteo muy especial, dos entradas VIP para acompañarla al evento mas visto en Twitch. Según ella, necesitaba “apoyo moral y físico” y quiso que esa vivencia fuese compartida con una fan. Para poder participar solo hacia falta realizar un pedido en la tienda online de su nueva marca, Miscira y esperar a que Andrea hiciera la llamada.

Andrea no decepcionó a sus fans y días antes de la Velada, la persona que recibió la llamada fue una joven creadora de contenido llamada @barbara.sanch que había comprado un par de biknis . Lo contó ilusionada a sus seguidores en TikTok y familiares, asegurando que Andrea le había invitado personalmente y que grabaría toda la experiencia para sus redes. Parecía un sueño cumplido hasta que llegó el día del evento.

Según relató la propia Bárbara en un segundo video, la realidad fue muy diferente. Andrea llegó una hora y media tarde al punto de encuentro y no apareció en persona, sino que envió a su hermano con las bosas del pedido. Le indico que se dirigiera a otra entrada con otro granador de otro concurso. Preguntó por Andrea y solo recibió una excusa: "Está muy liada dentro".

A pesar de tener un buen asiento y llevarse ropa de regalo, la fan confesó que se sintió decepcionada. No por el regalo o el sitio, sino porque creía que compartiría la experiencia junto a Andrea, como se había prometido públicamente. No la culpó directamente, ni buscó hacer drama, pero si quiso ser honesta y compartir su versión, sobre todo porque esperaba crear contenido y conectar con otros creadores en el evento.

La propia Andrea ha querido dar su versión y disculparse con este comentario: "Amor me hubiera encantado verte, la realidad es que estuve todo el rato trabajando, intenté cruzar por la parte de dentro pero no me dejaron pasar"

Los comentarios del vídeo se han llenado de gente criticando la actitud de Andrea y como Barbara fue engañada: "No te hiciste ilusiones, te engañaron. Hacen creer una cosa y es otra . Quédate con lo bueno".