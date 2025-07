Mikecrack y su supuesto pirateo de Minecraft para su juego, BlockyCraft

Crear un videojuego es un proceso complicado. Requiere de tiempo, recursos, conocimientos y un poco de buena fortuna para que todas tus ideas lleguen a buen puerto. O puedes inspirarte en el trabajo de otros, presumir en redes sociales y conseguir dinero rápido con poco esfuerzo. Eso es lo que hizo Dalas hace poco con su juego de piratas creado con IA y eso es lo que ha hecho ahora Mikecrack con una supuesta copia de Minecraft que, según han desvelado en un hilo de Twitter, ni siquiera es suya.

"Resumen rapido: estoy estudiando software y administración de archivos y cuando vi la aplicacion de mikecrack llamada "Mikecrack BlockyCraft" me di cuenta que era una aplicacion clon de minecraft bedrock y me puse a extraer la app”. Así comienza este tuitero un hilo en el que desmonta la ¿creación? del youtuber. En su descarga inicial, la app pesa 55MB. Tras su instalación, supera los 800MB, lo que ya fue un indicativo de que algo no estaba bien. El funcionamiento consistiría en que, al instalarse, se conectaría a un servidor para bajar una copia pirata de Minecraft. La app de Mikecrack contendría muchos archivos dedicados solo a la publicidad para conseguir ingresos, y otros pocos destinados a puentear la protección del juego para poder usar una copia no oficial.

La app contendría un montón de keys para poder superar el bache, aunque parece que el análisis concluye que no tiene virus ni nada directamente perjudicial para quienes la instalen. Lo que sí tiene son restos de comentarios en portugués, lo que indicaría, según el tuitero, que ni siquiera las customizaciones de las que presume el influencer serían suyas. "me di cuenta que modificaron todos los archivos para borrar los creditos originales pero en un archivo se les escapo un comentario del desarrollador y lo mas probable es que todos los datapacks sean robados (este en espesifico es un datapack brasileño XD)".

A la espera de las declaraciones de MikeCrack, el asunto sigue haciéndose viral y dando mucho de lo que hablar en redes.