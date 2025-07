Abby explota contra Roro tras ganar su combate: "He visto que ha dado likes a comentarios diciendo que es ella la que ha ganado"

Terminada La Velada del Año 5, el revuelo continúa, y ahora muchos de los participantes, organizadores y asistentes han regresado a sus casas y están comentando en sus respectivos streams sus impresiones: AuronPlay, Ibai Llanos, The Grefg, Westcol y ahora Abby, que no se ha callado tras su victoria ante Roro y lo ha contado todo.

Si por algo es conocida Abby es por no tener pelos en la lengua, no callarse lo que piensa y meterse en todos los charcos posibles. Por eso, no es de extrañar que tras La Velada, la streamer mallorquina de 24 años haya hecho un stream en el que se sincera sobre todo lo vivido: desde el combate, pasando por los abucheos, hasta el beef que tuvo con Roro.

Le afectaron los abucheos

El directo de Abby no tiene desperdicio, pero vamos a intentar resumirlo destacando los puntos más fuertes e interesantes que ha tocado. "A La Velada han ido personas con denuncias muy fuertes... y a la que más han abucheado es a una tía por su manera de pensar", ha asegurado sobre el abucheo, añadiendo que "puedo entender perfectamente que vayas con alguien y que quieras hacer el tonto. Yo cuando he estado en una Velada he llegado a abuchear. Yo lo entiendo perfectamente cuando alguien sale o cuando uno pega... pero sí que es cierto que cuando tocó el momento de hablar, que ya se había acabado el show y se ha dado un ganador, ahí sí que me afectó y fue duro".

El combate fue sucio y sin boxeo

Abby también ha querido hablar sobre la pelea en sí, asegurando que lo que vivió en el ring no fue un combate, sino puro agobio y empujones. "Empujar no es boxear. Durante los seis minutos de la pelea no tenéis ni idea de lo que sentí. He visto el combate varias veces y lo que me da pena es que ni siquiera se refleja [en la señal televisiva] lo que estaba viviendo en el ring. No tenéis ni idea del agobio que sentí. Salí ahí a boxear, pero no se podía boxear. Fueron seis minutos de suciedad", ha empezado diciendo en su canal de Twitch.

"Quería boxear porque llevo cinco meses matándome de boxeo, tres sparrings a la semana, luchando contra mis lesiones y siguiendo para adelante. Yo quería boxear y esos seis minutos no sentí boxeo en ningún momento y me dolió un montón. Yo entiendo que al final ella tenía un juego, y con los nervios sale lo que sale", ha explicado.

"Fue una barbaridad, lo que viví fue una guarrada. Lo recuerdo y me vuelvo a tensar. Estaba enfadadísima, fueron seis minutos de estar en shock. Entre los golpes que me podía haber dado, pensaba '¿qué está haciendo?' Fue horrible", ha sentenciado.

La diferencia de altura

La mallorquina también ha querido hablar sobre la diferencia de altura, ya que muchos están utilizándola como excusa para justificar la derrota de Roro. "La gente llevaba avisando de que me iban a dar como perdedora antes de la pelea, porque es lo que hay. La gente sacando ahora lo de la altura... Ambas aceptamos la pelea, y no solo es por fanatismo: en las casas de apuestas todos me dabais como perdedora y todos decían que era floja, que estaba en los huesos, que no tenía músculo, que estaba en infrapeso y que no iba a poder aguantar los tres rounds. ¿Cómo vais a tirar ahora que es la altura? Han sido cinco meses recibiendo que iba a perder", ha asegurado.

"Si se notó tanto la diferencia de altura es porque yo hice las cosas bien, y eso es así. Si se notó tanto es porque yo pude marcar la distancia. Si se notó tanto que no llegaba, es porque yo podía quitármela de encima, no porque yo fuese más alta: es porque yo supe jugar con mi altura. Si me visteis corriendo todo el rato, es porque estaba buscando mi distancia. Si ella está tirando todo el rato para adelante, yo tengo que tirar para atrás. Necesito sacarle centímetros. Yo no puedo jugar al cuerpo a cuerpo, esa no era mi pelea", ha dicho, sincera, sobre la estrategia de Roro.

El beef con Roro y la verdadera ganadora

En su stream volvió a referirse al tema del hate y el beef con Roro, sin duda, el más intenso de todos los combates, diciendo que "si alguien se cree que yo me merezco que me tiren tomates, que me escupan y que me abucheen 80.000 personas, solo les puedo decir que ojalá se curen. Una cosa es apoyar a tu content creator favorito y otra es ser una persona mala".

Luego ha comentado una anécdota de cuando Roro le dijo que le molestaba que Westcol y TheGrefg fuesen tan de colegas porque le molaba que hubiese beef: "Yo la miré y le dije: 'Estoy de acuerdo, Roro. Es lo que yo siempre busqué desde el principio'. Y entonces me miró y me dijo: 'Yo es que no te tiro beef porque si no mi comunidad te destruiría'".

"He visto que ha dado likes a comentarios diciendo que es ella la que ha ganado y que los árbitros se equivocaron. He visto que también subió el clip donde se tambalea y se cae, y dice que se tropezó. Roro, te di una que te mareaste, te temblaron las piernas y te tropezaste por ello. No fue porque hubiera algo en el suelo o alguien se pusiera en medio. Te di una que te tambalearon las piernas", ha sentenciado.

Está claro que la animadversión entre ambas va a continuar, y más después de todas estas declaraciones. Veremos si Roro responde de alguna manera o deja pasar los fuertes comentarios de Abby sobre el combate.