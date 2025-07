La Velada del Año V de Ibai: todos los ganadores, actuaciones y récords

Se esperaba una noche llena de emociones en el estadio de La Cartuja de Sevilla y lo cierto es que La Velada del Año V no ha defraudado. Ibai Llanos lo ha vuelto a hacer, superándose de nuevo en una edición que, más que roto, ha pulverizado récords.

Había quien aventuraba que ésta sería una de las menos exitosas hasta la fecha, pero todo lo contrario. Internet ha vibrado como nunca con los siete combates entre algunos de los streamers de habla hispana más populares de la actualidad, así como las actuaciones de artistas de la talla de Aitana o Melendi.

A continuación, repasamos todos los resultados de los combates.

TheGrefg y Westcol durante su combate en La Velada del Año V | Gtres

Peereira7 vs. Rivaldios

Peereira7 y Rivaldios durante La Velada del Año V | Gtres

Sin dar opción a su rival, el gallego se impuso al mexicano en la primera pelea del evento. Fue por decisión unánime y Peereira7 dominó durante los tres asaltos. Se les vio con ganas desde su encontronazo en El Partidazo de Youtubers 4 y el suyo fue uno de los mayores beef de las Veladas.

Alana vs. Ari Geli

Con un ritmo muy alto y un intercambio de golpes incesante, la mexicana se impuso a la española por decisión de cuatro jueces a uno. Alana suma su tercer cinturón y se convierte en una de las boxeadoras más exitosas de las Veladas.

Perxitaa vs. Gaspi

Gaspi y Perxitaa en su combate de La Velada del Año V | Gtres

Una de las peleas más esperadas fue también una de las más cortas. Gaspi no fue rival para Perxitaa y, en 2 minutos y medio, el árbitro Salvá tuvo que detener el combate tras realizar al argentino tres conteos. "Ibai, espero que no pienses que soy un flipado, pero se me ha quedado corto, me he quedado con ganas de más", dijo Perxitaa tras hacer un KO técnico a su rival.

Abby vs. Roro

Abby contra Roro en La Velada del Año V | Gtres

La rivalidad que había entre las dos streamers fue una de las notas más picantes que de La Velada del Año V desde que se anunciara su emparejamiento. Ambas han protagonizado momentazos en los cara a cara que han tenido y sus cruces de declaraciones han sido muy comentados. Pero la diferencia de peso y altura entre la tiktoker y la influencer ha sido demasiado para Roro. Además, la madrileña venía de una lesión en el pie pocas semanas antes del combate.

Viruzz vs. Mazza

Viruzz y Mazza durante su combate en La Velada del Año V | Gtres

Otro de los combates que han destacado y para muchos usuarios en redes ha sido el mejor de la noche. Tras tres asaltos muy igualados, los jueces han decidido dar la victoria al español Viruzz en su cuarta aparición en las Veladas. El suyo fue el único por segundo año consecutivo que se disputó sin casco.

Andoni vs. Carlos Belcast

El combate de la amistad llegó entre dos titanes. Se notaba que Andoni y Carlos Belcast son amigos y, a pesar de la fuerza de ambos culturistas, hubo pocos golpes brutales. Eso sí, el español logró conectar un violento crochet que casi acaba en K.O.

TheGrefg vs. Westcol

TheGrefg tras ganar su combate contra Westcol | Gtres

Tras más de siete horas de espectáculo, el main event se decantó a favor del streamer español, muy superior a su rival. WestCOL no pudo aguantar el ritmo y el combate terminó con el segundo K.O. técnico de la Velada. Y es que, TheGrefg siempre gana.

Artistas y actuaciones de La Velada del Año V

Como homenaje a Andalucía, un espectáculo flamenco ha sido el pistoletazo de salida, seguido de Melendi, el primer artista invitado que ha hecho vibrar con sus temas más míticos, al que han acompañado sobre el escenario India Martinez y Saiko.

Melendi durante su actuación en La Velada del Año V | Gtres

Tras el cantante de Oviedo, fue turno de Grupo Frontera y entonaron temas como Bebe Dame, un x100to, su colaboración con Bad Bunny, o ME JALO.

Los del Río hicieron homenaje a la ciudad con Sevilla tiene un color especial y pusieron a bailar al público al ritmo de La Macarena.

De la Rose cantó Ninfo, AURORA o QUÉ VAS HACER HOY?. Mientras que Eladio Carrión interpretó Sin frenos o Si la calle llama, entre otros hits.

La más ovacionada fue Aitana, que desató la locura con su 6 de febrero, Mon Amour, Las Babys o Vas a quedarte.

Myke Towers cerró las actuaciones musicales al ritmo de DEGENERE. Después vinieron canciones como LALA, Si se da y La Playa. Además, Dei V apareció por sorpresa y acompaño al puertorriqueño sobre el escenario.

Myke Towers durante su actuación en La Velada del Año V | Gtres

Récords que ha batido La Velada del Año V

Antes incluso de comenzar el primer combate, la emisión en directo ha logrado conectar a más de 4 millones de espectadores simultáneamente a Twitch, superando el récord mundial que ostentaba, precisamente, la cuarta edición de La Velada.

Una hora más tarde ya habían superado los 5 millones de dispositivos conectados a la vez. Las cifras de asistencia también son abrumadoras, 80.000 personas, según la organización, han asistido consiguiendo un lleno absoluto, igual que el año anterior en el Bernabéu.

La Velada del Año V celebrada en el estadio de La Cartuja de Sevilla | Gtres

Así, el mayor pico ha sido el de 9,3 millones de personasconectadas a la vez en la plataforma para seguir en directo el macroevento de entretenimiento. Una cifra inédita en el streaming ya que ha superado al que hasta ahora era el directo más visto de la historia del online: la emisión del ISRO, la Organización de Investigación Espacial de la India que mostró el alunizaje del robot Chandrayaan-3.

Además, Los del Río han logrado batir, casi con toda seguridad, la cifra de más personas bailado la Macarena a la vez, superando una marca de 2011 y batiendo el Récord Guinness.