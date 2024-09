2024, el peor año para las parejas de streamers: estas son todas las que han roto

¿Cuántas parejas de streamers han roto a lo largo de los últimos meses? Se ve que las suficientes para que los aficionados empiecen a tener mucho miedo, tal y como están demostrando las redes sociales. Y es que, después de la ruptura de Auron y Gemita y el divorcio de Juan y Ari, muchas personas están reaccionando echando la vista atrás, dándose cuenta de que se están produciendo muchas rupturas en los últimos tiempos. Podríamos intentar detallarlas todas, pero es uno de esos casos en el que una imagen vale más que mil palabras.

La ristra de víctimas de esta metafórica Parca se va alargando, con algunos pobres como Auron apareciendo dos veces en la lista. Y es que las relaciones amorosas, incluso las mejores y más bonitas, pueden llegar a su fin en circunstancias que jamás podríamos imaginar, así como en momento inesperados. Es parte del devenir humano y, del mismo modo que le ocurre a tus vecinos del piso de arriba, les ocurre a estas personas a las que tanto vemos a través de las pantallas.

Los hay que marcan un punto de inicio: "Desde que Jaime y Ter no están juntos, ya no creo en el amor... duele solo de verlos. 💔". Y quienes siguen sin creérselo: "Cada día q pasa como quisiera que saliera auron y Gema y dijeran que todo es una broma un experimento social en la redes... 😪 Vamos que auron no se merecía esto, se le veía tan feliz y hacían un pareja increíble, no me lo creo todavía". Aun así, también los hay que no se rinden, asegurando que mientras ciertas parejas sigan juntas, todo estará bien. "Con tal de que no suceda nada con Irina y Rubius; Germán y Lenay; Lana y Luzu; Cristi y Willy y Vegetta y Silvia, todo bien" asegura una tuitera. "La única fe que tengo es en Perxita y Violeta" dice otro.

Y, por supuesto, memes: