TheGrefg instala su propio ring con la cara de WestCOL en el suelo: "Quiero recordarte todos los días"

El último movimiento de TheGrefg no ha pasado desapercibido. A apenas un mes del gran evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, el streamer murciano ha compartido en sus redes la construcción de su propio ring personalizado. Pero el detalle que ha dado que hablar no es solo el montaje del espacio, sino lo que ocupa el centro del cuadrilátero: una gran imagen del rostro de WestCOL, su contrincante en La Velada del Año 5.

"Te he puesto en el suelo de mi propio ring porque quiero recordarte todos los días", dice Grefg en el vídeo, en el que muestra orgulloso su nueva instalación. "Quiero estar encima tuyo y que tú lo veas. El día 26 tenemos una cita", remata entre risas, en tono claramente provocador. El ring, si bien más pequeño que el que se usará en el estadio de La Cartuja de Sevilla, cuenta con todo lo necesario para entrenar: saco, zona de vestuario, material auxiliar y una iluminación impecable para grabar contenido.

La broma tiene su punto de desafío, pero también de cariño. Grefg asegura, con ironía, que ha elegido una "de las fotos donde mejor salía" su rival, aunque no está claro si WestCOL se lo tomará igual de bien. Lo cierto es que la participación del colombiano sigue generando dudas, después de varias declaraciones ambiguas sobre su presencia en el evento.

Eso sí, en uno de sus últimos streams, WestCOL ha querido dejar clara su admiración por su oponente: "Grefg me cae muy bien. Si no me presento en la Velada, me sentiría muy mal. Es muy buena persona, se lo juro". Todo apunta a que, con rivalidad o sin ella, el respeto mutuo entre ambos está fuera de duda. Aunque en el ring, no habrá espacio para cortesías.