Ibai se enfrenta a un detector de mentiras lleno de preguntas polémicas: "¿Has ganado más de un millón en un mes?"

Ibai Llanos decidió enfrentarse al polígrafo… y el resultado no decepcionó: respuestas directas, verdades a medias y declaraciones que se han convertido en titulares virales.

Una de las primeras preguntas del test fue una bomba: "¿Has llegado a ganar millones en un mes?" Ibai negó, pero el polígrafo lo contradijo, lo que sugiere que sí alcanzó cifras récord en sus ingresos. El hombre tras la web de streaming puso fin a las especulaciones revelando, sin filtros, un momento de éxito económico notable.

Luego le llegó el turno a Gerard Piqué. Ante la cuestión "¿Crees que Piqué se ha equivocado en varias ocasiones?", el polígrafo validó su respuesta afirmativa. Aunque mantiene una relación cordial con el exfutbolista, Ibai reconoció que ha habido decisiones controvertidas a lo largo del tiempo.

El polígrafo también sirvió para abordar el hipotético escenario de incluir a Bad Bunny en la próxima Velada del Año 6. Ibai afirmó que sería una "opción interesante", y el detector lo validó. Es evidente que el streamer está abierto a sorpresas musicales que rompan moldes y aceleren las expectativas sobre la gala próxima.

El conjunto de confesiones revela una mezcla de ambición, honestidad y estrategia: desde el alcance de sus beneficios hasta la visión de grandes nombres a su alrededor. El polígrafo no solo midió mentiras, sino que sacó a relucir lo que se esconde detrás del carisma y la espontaneidad de Ibai. Con esta sesión, el streamer demuestra que el show no está solo frente a la cámara; también en la intimidad de una sala con cables y preguntas incómodas.