¿AuronPlay y Gemita han roto? La eliminación de sus fotos y vídeos juntos confirma las sospechas

De todas las parejas de influencers que se han formado este año, es probable que la de AuronPlay y Gemita sea una de las que más ha gustado a la comunidad. Ambos son tremendamente populares y se les conoce por su gran sentido del humor, así que sus fans se prepararon para ser testigos de infinidad de momentos divertidos entre los dos. Por desgracia, parece que esta etapa que comenzaron hace apenas unos meses ya ha llegado a su fin; o, al menos, eso es lo que han dado por hecho sus seguidores en las últimas horas.

Hacía tiempo que no se dejaban ver juntos en redes sociales y, teniendo en cuenta que han sido muy activos en sus perfiles desde que empezasen a flirtear, muchos interpretaron esta ausencia como una mala señal. Ahora que Gemita ha decidido eliminar las fotos y los vídeos que había publicado junto a AuronPlay, las sospechas parecen confirmarse: seguramente, ya no los volveremos a ver juntos de nuevo; al menos, no como pareja.

Es de sobra conocido que Auron es una persona muy reservada en lo que a su vida privada se refiere, así que es probable que no obtengamos nunca una explicación específica al respecto de por qué terminó su relación con Gemita. Habrá que esperar a que ellos decidan hacer alguna alusión al tema a través de sus streams o de sus redes, pero lo más seguro es que expliquen que ha sido una ruptura de mutuo acuerdo y sin dramas de por medio. Aunque hay fans de uno y otro que han especulado y atacado a la parte contraria, los seguidores más fieles han preferido mandar mensajes de apoyo a su favorito a través de redes. ¡Esperemos que ambos se encuentren bien y puedan volver pronto a la normalidad!