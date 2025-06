Polémica con la portada del nuevo álbum de Sabrina Carpenter: ¿Denigrante?

Sabrina Carpenter no ha dejado indiferente a nadie con la portada de Man's Best Friend, su séptimo álbum de estudio que verá la luz el próximo 29 de agosto. La artista estadounidense ha optado por una imagen cargada de simbolismo que ha avivado una discusión sobre los límites entre empoderamiento, ironía y sexualización.

En la fotografía, Carpenter posa de rodillas, vestida con un minivestido negro y tacones, mientras una figura masculina —cuyo rostro no se muestra— le agarra del cabello. El título del álbum, que se traduce como "la mejor amiga del hombre", ha servido como detonante para que muchos interpreten la portada como una crítica ácida a la objetualización femenina. Otros, sin embargo, la leen como una representación complaciente del deseo masculino.

Numerosos usuarios han defendido la portada como una ironía explícita que, a través de su crudeza, busca generar incomodidad y provocar reflexión. Algunos incluso han celebrado que la artista haya conseguido abrir una conversación compleja sobre la autoimagen, el control del cuerpo propio y las dinámicas del poder en la cultura pop.

No han faltado, por el contrario, quienes consideran que la imagen refuerza estereotipos machistas bajo la apariencia de transgresión. Para este sector, la propuesta de Carpenter no plantea una inversión real del orden simbólico, sino que reproduce una narrativa donde la mujer sigue apareciendo subordinada al deseo del hombre.

Sea cual sea la intención, lo cierto es que Carpenter ha logrado lo que muchas campañas promocionales desean: generar conversación. La artista no ha emitido declaraciones sobre la polémica por ahora, dejando que la imagen hable por sí sola. A la espera del lanzamiento del disco, lo que queda claro es que Man's Best Friend no pasará desapercibido.