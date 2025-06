¿Guerra abierta entre Lola Lolita y los amigos de Nil Ojeda? Cruce de pullas entre ambos

El ambiente festivo del Lola Lolita Land, celebrado este fin de semana, no ha logrado disimular las tensiones que persisten entre su anfitriona y el círculo de creadores de contenido asociados a Nil Ojeda. Aunque la influencer parecía decidida a pasar página tras la polémica generada por su aparición en el 21 Días de Nil, una nueva serie de comentarios ha devuelto el conflicto al primer plano de la conversación digital.

El detonante fue una intervención de Ceci Army en uno de los escenarios del festival, en la que bromeó con quitarle una cita a Anas, uno de los protagonistas del vídeo de la discordia del 21 Días de Nil Ojeda. La respuesta de Lola Lolita fue contundente: "A ese no lo quiero ver en pintura", una frase que no tardó en viralizarse. Anas, por su parte, también hizo un comentario en TikTok, asegurando que prefiere a las rubias y mencionando de forma velada a Sofía Surfers, la hermana de Lola, con un guiño al mundo del surf. "Chicos, la verdad es que creo que no me gustan morenas, me gustan rubias. Y ahora que se viene tiempo de veranito si me enseñan a surfear, mejor", comentó.

Anas, conocido tanto por su participación en el formato de Nil Ojeda, fue una de las figuras más comentadas en el controvertido vídeo que enfrentó a Lola Lolita con el equipo de 21 Días. Aquel episodio, en el que la influencer fue acusada de un trato despectivo hacia Nil y sus compañeros, marcó un antes y un después en la imagen pública de Lola Lolita y todavía resuena en las redes.

Aunque en días recientes Lola había pedido disculpas por lo ocurrido y defendido su derecho a pasar página, los últimos acontecimientos demuestran que el conflicto sigue latente. Los seguidores de ambos bandos han retomado el debate en redes, alimentando una rivalidad que, lejos de apagarse, parece haber encontrado nuevos protagonistas y escenarios.