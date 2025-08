Andrea Garte responde a la polémica por el supuesto engaño en un sorteo para asistir con ella a la Velada del Año V

La influencer Andrea Garte acudió a La Velada del Año 5 por todo lo alto, su novio Viruzz participaba en uno de los combates, que ganó contra el argentino Tomas Mazza. Supuestamente su hermana iba a ir con ella pero al final no podía y decidió sortear esa entrada vip entre sus seguidores asegurando que la ganadora al concurso acudiría con ella al evento.

La seguidora @barbara.sanch pudo disfrutar de La Velada gratis pero la experiencia fue muy diferente de la que le prometieron ya que en ningún momento llegó a encontrarse con Andrea ni vivió el evento rodeada de influencers como se esperaba.

Ante la polémica ahora ha sido Andrea la que ha querido dar su punto de vista explicando que el día del evento estuvo trabajando desde muy temprano y que el coche que debía recogerla nunca apareció. Acabó yendo en un taxi con una amiga, lo que hizo que no pudiera encontrarse a tiempo con los ganadores del sorteo.

En el evento tras grabar la mayoría del contenido que tenía pendiente con Coca Cola, Andrea intentó cruzar a la otra zona VIP para saludar a las chicas. Sin embargo, los trabajadores del evento no se lo permitieron: "Me dijeron que no, yo les pregunté si podían pasar de este lado en algún momento y me respondieron que tampoco" "Y dije mira, ya está, no me voy a ver con nadie".

Andrea se mostró decepcionada por como se dieron al final las cosas y aunque agradeció a las personas que participaron dejo claro que probablemente no vuelva a hacer un sorteo así el próximo año: "Me ha dolido un poco el hacer este sorteo de las entradas que he pagado yo misma, el preparar los regalos, llevar a la gente allí y luego ver un poco el sentido de desagradecimiento de decir … no se si lo hare el año que viene".

Por ahora, prefiere desconectar de todo el revuelo y centrarse en sus vacaciones en Puerto Rico junto a su novio Viruzz. Porque si algo ha dejado claro, es que no todo en redes es tan fácil como parece.