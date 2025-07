de un millón a 179 euros: los outfit más virales y caros de la Velada V

El ring no fue lo único que brilló en la Velada del Año V. Después de los combates, los focos se centraron en el estilo: Ibai Llanos, lanzó su tradicional vídeo donde los invitados revelan cuánto costó su outfit. Este año uno de los que dejó a todos en la lona con un look valorado en aproximadamente un millón de euros, (si has leído bien), ha sido Arcángel.

El reguetonero estaba vestido de arriba abajo con Louis Vuitton, el artista urbano no se cortó ni un pelo al mostrar su arsenal de lujo; un cinturón de 3000 euros, reloj de 270.000 euros, un anillo de otros 3000 muchos accesorios cuyo recio prefirió no decir.

Pero no todo fue derroche. La tiktoker española Rivers demostró que no hace falta gastarse una millonada para ir increíble. Su look. entre vestido, sandalias y peluca (que confirmó orgullosa que era del Shein), no superaba los 179 euros y aún así deslumbro como pocas.

Plex, por su parte, mezcló lo regalado con lo invertido: unas zapatillas de 110euros, pantalones de 250 una camisa de 15 y eso sí accesorios valorados en 9000 euros. Todo un combo de marketing, regalos y buen gusto.

El otro que subió el listón fue Duki, cuyo outfit rozaba los 7425 euros. Aunque su ropa no destacaba por extravagante lo que disparó el precio fue una cadena que probablemente cuesta más que la Cartuja entera. El artista optó por un look más sobrio, pero con el toque justo de lujo urbano que lo caracteriza.

Esta claro que La Velada es un escaparate para todos los influencers invitados, que son muchos, que no desaprovechan la ocasión para hacerse notar con outfits creativos, caros y diferentes.