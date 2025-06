Ibai Llanos, protagonista el momento más tenso de la Kings World Cup: "La vida es así, das y recibes"

La Kings World Cup ha dejado ya varias imágenes virales, pero pocas tan cargadas de tensión como la que protagonizó Ibai Llanos tras el partido entre Porcinos FC y Dendele, disputado en los cuartos de final del torneo. A pesar de que el equipo del streamer español logró la victoria, el desenlace del encuentro estuvo marcado por un altercado fuera de lo deportivo.

Uno de los presidentes del conjunto brasileño bajó al terreno de juego visiblemente alterado, dirigiéndose a la cabina de retransmisión con insultos y gritos. Lo que no sabía era que Ibai no estaba allí, sino justo detrás de él, escuchando todo en directo y con cara de pocos amigos. La escena, que fue grabada y rápidamente compartida en redes sociales, ha dado la vuelta al mundo.

Más tarde, Llanos explicó en su canal lo ocurrido: "Ha estado todo el partido insultándome, se quita la camiseta, diciéndome de todo y luego, encima, me pide que no lo celebre. A mamarla", declaró sin tapujos. "Te ríes todo el partido de nosotros y ahora te aguantas. La vida es así, das y recibes".

Ibai no ocultó su sorpresa por el comportamiento del directivo rival: "El cómo se ha puesto el presidente es de las mayores locuras que he visto en mi vida. Él se creía que yo estaba en la cabina, pero estaba detrás de él en el campo. Decía cosas como que no tengo cojones, que soy un cagón".

La victoria coloca a Porcinos en semifinales, pero el foco ha estado en el cruce de declaraciones y en el clima de tensión que revela hasta qué punto la Kings League ha traspasado los límites del espectáculo para convertirse en un fenómeno emocional y competitivo. A pesar de la polémica, Ibai sigue adelante con su equipo y con el objetivo claro: conquistar la copa del mundo.