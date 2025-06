WestCOL pone en duda su combate en La Velada por las elevadas temperaturas que habrá en Sevilla

A poco más de un mes de que se celebre La Velada del Año V, el combate estelares del evento pende de un hilo. El creador de contenido colombiano WestCOL ha confesado en directo que su presencia en el ring no está asegurada debido a problemas respiratorios que podrían agravarse con el calor extremo previsto para el 26 de julio en Sevilla.

"Supuestamente mi pelea con TheGrefg se puede caer", dijo WestCOL durante uno de sus streams. El influencer explicó que sufre de asma y que, según su entrenador, no debería subirse al ring si la temperatura supera los 25 grados: "Ibai tiene que saber que yo no voy a pelear a más de 25 grados. No puedo, mi pecho no me da. El entrenador me dijo que yo no podía pelear con 25º porque me duele mucho el pecho. Yo sufro de asma. No es una excusa, es algo que está pasando".

Las palabras del colombiano han provocado un aluvión de reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios han mostrado comprensión por su situación médica, mientras otros critican la falta de compromiso. Lo cierto es que la cita de este año en el Estadio de La Cartuja será la primera edición nocturna del evento, precisamente para evitar las horas de mayor calor. Sin embargo, incluso en horario nocturno, se espera que las temperaturas en Sevilla a esa hora ronden los 30 grados a finales de julio.

El posible abandono de WestCOL abre un interrogante sobre el futuro del cartel. Su combate con TheGrefg era uno de los más esperados, tanto por la proyección internacional de ambos como por el morbo que genera verlos enfrentarse sobre el ring. Por ahora, ni Ibai Llanos ni la organización han emitido un comunicado oficial, pero el tiempo apremia.

En un evento en el que la preparación física y la expectación mediática alcanzan cotas altísimas, una baja como la de WestCOL no solo sería un contratiempo logístico, sino también un duro golpe para los fans que esperaban este combate con especial ilusión. Esperemos que solo sea otro trolleo más del colombiano y que la cosa quede en nada.