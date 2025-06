Lola Lolita pide disculpas tras su polémico vídeo con Nil Ojeda: ¿Qué ha pasado exactamente?

Están funando a Lola Lolita, y la conocida tiktoker española ha tenido que salir a pedir perdón y dar explicaciones. Pero, ¿qué ha pasado exactamente?

Las redes sociales son un lugar que hay que transitar con cuidado, y si tienes muchos seguidores, debes tener claro que cualquier cosa que digas o hagas puede ser analizada, criticada, magnificada y sacada de contexto.

La última en vivir una de estas situaciones ha sido Lola Lolita, una de las reinas de TikTok en España, con más de 13 millones de seguidores. Además, todo ha ocurrido justo antes de que Lola Lolita Land, su festival, abra sus puertas en el Aquópolis de Villanueva de la Cañada, en Madrid.

La influencer alicantina fue la protagonista del último capítulo de la serie 21 días entre millonarias de Nil Ojeda, y la respuesta al vídeo no ha sido, para nada, la que ella esperaba.

En esencia, los comentarios contra Lola Lolita apuntan a que es una mujer materialista, maleducada y "niñata", y que todo lo que muestra parece artificial. Mucha gente, además, critica que haya tenido una actitud terrible por tratar mal a un empleado o no llevarse bien con personas como Soul o Leto a las que da la sensación en el vídeo que trata como si fueran inferiores.

Ante el aluvión de críticas, decidió rápidamente pedir perdón y dar su opinión sincera sobre todo lo que había sucedido en el vídeo, con el que asegura no sentirse identificada.

"Voy a ser totalmente sincera, estoy muy mal, así que simplemente quiero hablar con vosotros para expresarme y básicamente aclararlo, o sea, dar mis explicaciones", comienza diciendo la influencer.

"Nil está haciendo una serie de 21 días entre millonarios, y el sábado de madrugada me llamó y me dijo: 'Tal, Lola, ¿qué te parece si mañana quedamos aquí y grabamos?' Y yo: 'Ok'.

Sinceramente, yo no me había visto ningún capítulo de la serie, pero me llevo súper bien con Nil, siempre le he apoyado en todo lo que ha necesitado, y cuando me ha llamado, he estado ahí para él", explica sobre cómo surgió su participación en el formato.

"No tengo nada que ver con el resto de gente que ha participado en esta serie. Creo que soy un perfil totalmente diferente, pero dije: 'Bueno, creo que le puedo dar la vuelta y, en vez de ser yo la que les tenga que regalar cosas a ellos, voy a mostrar un lado diferente y que sean ellos los que me hagan un regalo a mí'.

En mi cabeza, siendo sincera, me parecía algo muy divertido y sonaba genial, pero… al final, el resultado no ha tenido nada que ver con lo que yo me esperaba".

"Así que, en ese momento, dije: 'Pues mira, a tomar viento, yo también voy a exagerarlo todo, voy a interpretar un personaje exagerado', como en algunas ocasiones hacen otros, pero que no tiene absolutamente nada que ver conmigo.

Y creo que, siendo totalmente sincera, por las formas y la actitud, entiendo perfectamente que en ocasiones cause rechazo, porque es que me da hasta rechazo y asco a mí misma verlo. Imagínate".

"Sé que las personas que lleváis conmigo desde el principio tampoco me reconocéis en ese vídeo, y lo siento de corazón. De verdad que lo siento muchísimo si en algún momento os habéis sentido decepcionados. Sabéis de sobra que no soy para nada esa persona, porque lleváis años viéndome tal como soy, siendo totalmente transparente en mis redes sociales. Así que espero no volver a haceros dudar nunca de quién soy".

Pero parece que estas disculpas no han sido suficientes para muchos, que han decidido seguir criticándola. Por eso, Lola ha salido en otro vídeo, publicado en el canal de Nil, grabado en el jardín de su casa, en el que hablan de lo sucedido junto a Misho y Leto.

"Básicamente pienso que se ha ido todo un poco de control. Vosotros estáis acostumbrados a bromear y vacilar todo el rato, y yo intenté integrarme en ese ambiente, pero como nunca he estado en una situación así, se me ha sacado totalmente de contexto", asegura.

Luego añade: "Si no puedes contra el enemigo, únete a ellos. Intenté unirme, pero he salido mal parada" y explica que "Nunca me han visto vacilanta, ni subidita, y han aprovechado eso para ponerme a parir", sentencia.

"Yo consideraba que el vídeo era todo muy paripé, muy en broma, entonces no sé por qué se ha tenido que hacer una catástrofe. Me sabe fatal, lo juro", concluye, antes de "básicamente pedir perdón si a alguien le desencajaron un poco algunas actitudes, palabras y cosas".