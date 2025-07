Roro se volvió a romper el pie durante su combate con Abby en La Velada: ¿Debería haber sido ella la ganadora?

Ibai Llanos ha vuelto a hacer historia en Twitch con la celebración de La Velada del Año IV, que ya es oficialmente la más grande hasta la fecha. El Estadio de La Cartuja, en Sevilla, fue el escenario de un evento sin precedentes, con más de 80.000 asistentes en directo y una audiencia de 10,8 millones de espectadores en Twitch, según datos de Streamcharts. Siete combates, actuaciones musicales de primer nivel y una producción espectacular consolidaron el evento como el referente absoluto del entretenimiento digital en español.

Aunque el combate principal, el main event entre TheGrefg y Westcol, con victoria para el primero, se llevó muchos focos, y otros momentos emotivos como las lágrimas de Gaspi o la controvertida victoria de Viruzz sobre Mazza dieron que hablar, fue el enfrentamiento entre RoRo y Abby el que terminó convirtiéndose en el más comentado por su intensidad, su carga emocional y, sobre todo, por la polémica que lo rodeó.

La pelea más tensa de la noche

El combate entre RoRo Bueno y Abby llegó precedido de semanas de tensión, cruces de declaraciones y una gran expectación en redes sociales. Sobre el ring, la victoria fue para Abby, quien rompió a llorar tras el anuncio del resultado, pero también fue duramente abucheada por el público del estadio, generando una escena incómoda y debatida en redes.

Sin embargo, el resultado del combate quedó rápidamente ensombrecido por un detalle que muchos no pasaron por alto: RoRo sufrió una lesión durante el primer asalto. Las cámaras captaron claramente cómo su tobillo derecho se doblaba de forma antinatural durante los primeros segundos de la pelea, lo que afectó gravemente su movilidad desde ese momento.

A pesar del evidente dolor, RoRo decidió continuar con la pelea, con la lesión aún "en caliente" y sin mostrar intención alguna de abandonar. Su esfuerzo y resistencia fueron aplaudidos por gran parte del público, que valoró su determinación por terminar los tres asaltos.

Desventaja física y final polémico

La diferencia física entre ambas competidoras también fue un factor a tener en cuenta. Mientras RoRo mide 1,49 m, Abby alcanza 1,72 m, y además contaba con unos cuatro kilos más de peso, lo que suponía una desventaja clara en términos de alcance y potencia. Todo esto, sumado a la lesión temprana, hizo que la balanza se inclinara hacia Abby, aunque muchos seguidores de RoRo consideran que el resultado fue injusto.

Tras la pelea, comenzaron a circular imágenes de RoRo en silla de ruedas dentro del estadio, lo que aumentó la preocupación sobre la gravedad de su lesión. Poco después, fue la propia RoRo quien aclaró la situación a través de un vídeo en su cuenta de TikTok.

La confirmación: fractura en el pie izquierdo

En el TikTok publicado tras la pelea, RoRo confirmó que se volvió a fracturar el quinto metatarsiano, esta vez en el pie izquierdo. Según explicó, el incidente ocurrió al tropezar durante el primer round. El vídeo incluía también imágenes de su visita al hospital, donde se la ve con la pierna escayolada, así como escenas de los momentos previos a su entrada triunfal al ring, inspirada en la película Acero Puro, en la que apareció junto a Pablo, caracterizado como un robot.

En el mensaje, la influencer agradeció el apoyo recibido con unas emotivas palabras: "¡Estoy súper feliz! Por todo el apoyo que me habéis dado y por todo el cariño y amor que me habéis demostrado. Tenía miedo de haberos defraudado, pero al final sois vosotros los que no me habéis defraudado a mí. Os quiero muchísimo. En el primer round me tropecé y me volví a fracturar el 5º metatarsiano. Igualmente estoy súper orgullosa de haber aguantado dos rounds más. He dado todo lo que tenía y, sin vosotros, no podría haber continuado. Muchas gracias a todos los que me habéis acompañado estos cuatro meses. Sois los mejores. Ahora toca recuperar y volver a la rutina. Volveremos más fuertes".

Las muestras de cariño hacia RoRo han inundado las redes sociales, desde fans hasta compañeros de contenido. A la vez, no han faltado críticas a la organización de La Velada y al resultado del combate, con muchos usuarios afirmando que RoRo merecía la victoria por su entrega y aguante físico en condiciones adversas.

La pregunta queda en el aire: ¿Debió ganar RoRo a pesar de la lesión y la desventaja física?

La polémica está servida, pero si algo ha quedado claro es que, para muchos, RoRo fue la gran ganadora moral de la noche.