La madre que intentó deportar a la prometida de su hija: "Me siento en una telenovela"

En la cultura popular está muy extendido criticar a las suegras y sus comportamientos insufribles, pero la tiktoker Anahi Cejas ha publicado un testimonio que supera a casi cualquier cosa que se haya escuchado hasta el momento: su suegra la ha denunciado para que la deporten.

Anahi conoció a su prometida y decidió dejar su vida en Argentina para estar junto a ella en España, a pesar de que su familia no resida aquí. Por lo que ha señalado en su vídeo, su pareja no está todavía independizada, así que debe cruzarse con la madre de su novia bastante a menudo. Recientemente decidieron que su amor era para toda la vida y que querían casarse, y aunque tanto la familia de Anahi como la del padre de su novia están de acuerdo y celebran su futura unión, parece que la familia de la madre no está tan convencida.

Lo cierto es que no son pocas las personas que se aprovechan de la ingenuidad de los demás para conseguir un permiso de residencia en un país más ventajoso, así que es normal que la familia de la novia de Anahi tuviese sus recelos en un principio. Pero, si es cierto que se aman, están en su derecho a casarse; ¿cuál sería el único impedimento? Que Anahi no pueda llegar al altar, porque la hayan mandado de vuelta a Argentina. Eso es justo lo que su suegra se propuso, y estuvo a punto de lograrlo.

Por suerte, Anahi estaba todavía en su periodo de estancia legal en España, así que las autoridades no tuvieron ninguna razón para procesarla. Pero tendrán que andarse con ojo en los próximos pasos que den, si no quieren que sus planes se tuerzan. ¡No queremos ni imaginar la incomodidad que debe de haber ahora mismo en esa familia cada vez que se encuentran!