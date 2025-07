Engranajes y mucha maña: así puedes leer un libro de 14.000 páginas

Si contestaras a la pregunta de cuál es el libro más largo que has leído, ninguno llegaría a las 14.000 páginas. Bueno, suponemos que no, quizá sí lo hayas hecho, aunque es raro tener un único tomo que llegue a tal volumen de páginas. ¿Agrupando sagas? Ahí sí es posible y, por supuesto, esa es la trampa que estamos haciendo ahora. Hablamos de un libro de 14.000 páginas que, en verdad, son cuarenta tomos pegados uno tras otro. Se trata de la saga Mundodisco, del tristemente fallecido Terry Pratchet. Pero no hablamos solo de un mega ladrillo que los coloca de seguido, no. Hablamos de toda una maquinaria que los coloca en una rueda que puedes girar con un engranaje. Un mundodisco literal, vaya.

Nerdforge es el canal de YouTube que ha realizado este experimento. Conocidos ya en el mundo literario por aquella vez que juntaron toda La Rueda del Tiempo en un megatomo, esta vez han tomado la iniciativa para crear algo que, técnicamente, es legible. Primero compraron las ediciones de bolsillo de la saga - porque romper las ediciones de tapa dura con nuevo arte de portada no parecía sensato. Después, quitaron las cubiertas y se aseguraron de mantener el orden adecuado de publicación. A ello le siguió pegar los libros a través de los tomos, limando aquello sobrante, usando pegamento y cosiendo con hilo para garantizar la firmeza.

Toda vez el conjunto estaba formado, tocaba imprimir en 3D unas piezas que permitieran mantenerlo en forma circular. Fallo y error siguieron a la idea hasta encontrar el tamaño perfecto. Pegarlo es toda una odisea que incluye mucho tiempo de espera y dejar que la gravedad haga efecto. No obstante, lo consiguen. Después solo queda crear la estructura que sostiene todo y el sistema de engranajes que garantizar que la velocidad de desplazamiento vaya relativamente a la par que la de lectura. La creadora de tal herramienta es la primera sorprendida ante el monstruo de Frankenstein delante de ella, pero es innegable que el resultado es una curiosa metaobra de arte, tan ridícula como interesante.