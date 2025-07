Una hostelera cuenta lo que le hizo un cliente a un camarero novato y abre un melón: "No te has podido tomar el café pues"

Los trabajos en el mundo de la hostelería son muy duros, especialmente el de camarero ya que tienen que tratar a diario con todo tipo de clientes. En la época de verano se suele contratar a veces a camareros con poca experiencia en el sector y algunos clientes fijos piden ser atendidos por su camarero de confianza, pero cuando les toca aquellos que son nuevos, solo se fijan en los errores que cometen.

La hostelera @anabelmorenoruiz3 cuenta en Tik Tok con 17.000 seguidores y recientemente ha subido un video viral en el que habla de este tema poniendo el énfasis en las malas actitudes y comentarios que tienen muchas veces clientes con camareros novatos sin experiencia y los que tratan sin ninguna empatía.

En la publicación de Tik Tok, que han visto más de 30.000 personas, esta hostelera empieza relatando: "No voy a hablar de hostelería, sino de negocios en general. Nos criticáis cuando metemos gente nueva sin experiencia y cuando no metemos a gente nueva sin experiencia porque no damos la oportunidad".

Anabel explica como ante estas situaciones en las que los camareros son nuevos lo mejor es ayudar: "Resalta lo que hace bien, déjale bote, anima, empatía, que es lo que nos falta en este mundo".

"Porque todo el mundo tiene derecho a aprender y yo también fui nueva y este vídeo lo hago por un chico nuevo que tuve la semana pasada en el restaurante, que hubo quien le dijo: 'Quiero que me hagas tú el café porque me lo haces súper bien'. Y se le caía la baba, lleno de orgullo y satisfacción".

Pero sin embargo también "Hubo una persona que le dijo: 'El café no me lo he podido ni tomar, estaba el café malísimo'. Y el chico se vino abajo y eso no se puede permitir. No te has podido tomar el café, pues dímelo, que te haga otro. Que él lo va a intentar otra vez y está intentado hacerlo bien".

"Yo he llegado al centro de salid a sacarme sangre y estaba la de prácticas y me ha puesto el brazo hecho un colador y nunca he dicho nada. ¿Qué iba a decir? No, quiero que el jefe me saque sangre. Ahí no os quejáis", termina sentenciando al final del vídeo.

La gente en los comentarios no puede estar más de acuerdo con ella y muchos señalan que todos nos hemos visto alguna vez en una situación similar en la que estamos empezando en algo y queremos que nos traten con respeto y empatía: "Nadie nace enseñado, parece que se les olvida cuando son ellos los que están al otro lado! Qué mensaje más bonito", señalo una seguidora.

Esta claro que todos podemos ser un poco más amables con los personas que nos atienden tanto en restaurantes como en tiendas o cualquier otro tipo de negocio de cara al público ya que nunca sabemos cuando seremos nosotros los que estemos al otro lado del mostrador.