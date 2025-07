Un influencer tira a su hijo por un acantilado y lo sube a redes sociales

Las redes sociales nunca dejan de sorprendernos, a veces para mal, como demuestra este vídeo en el que un padre empuja a su hijo pequeño al mar desde un pequeño acantilado.

El conocido influencer estadounidense Garret Gee, conocido como el creador de la familia viajera The Bucket List Family, ha desatado una fuerte polémica al publicar un vídeo en Instagram en el que se ve como arroja a su hijo de 7 años Calihan desde una roca en el lago Powell en Arizona.

El tenso momento fue captado en una grabación que suma más de 3.5 millones de visualizaciones recibiendo tanto aplausos como críticas contundentes.

En la publicación de Instagram Garret trata de explicarse: "Este NO es un consejo para padres. NO es algo que les aconsejo que intenten. Además, NO es algo que hayamos hecho con todos nuestros hijos. Cada niño es muy diferente, así que la forma en que criamos, disciplinamos y enseñamos a saltar desde un acantilado es muy diferente" y asegura que su hijo dudaba en saltar por el acantilado y llegaba incluso a bloquearse por el vértigo.

"En realidad, el mayor peligro sería si dudaba, no saltaba lo suficientemente lejos y se caía por el precipicio. Así que, para mayor seguridad, como quería saltar, pero no se sentía seguro, lo lancé", ha asegurado.

El debate estaba servido y los comentarios de este polémico video se dividen entre personas que se encuentran a favor de este tipo de crianza empatizando y los que opinan por un lado que no se debe sacar a los hijos en redes sociales y por otro que no se debe empujar a un niño desde un acantilado bajo ningún concepto.

"Monetizando a través de los traumas de sus hijos", "Pobre niño, y que imprudencia", escribieron algunos usuarios mientras que @shellshockstunts aseguró que "Como especialista profesional… y experta en agua… siempre que sepa nadar, conozcas el lugar y estés bien instalada abajo para vigilarlo, está bien. La altura y la instalación eran seguras, ADEMÁS… conoces a tu hijo".

Garret Gee se ha vuelto viral con este vídeo, pero acompañado de una fuerte polémica ¿Habrá merecido la pena?