La tiktoker que enseña "mecánica para chicas": esta es la clave de su éxito

¿Cómo de difícil es arreglar un coche? ¿Mantenerlo a punto? ¿Sabes cambiar unos limpiaparabrisas o dónde están las baterías? Da igual quién seas, nadie nace aprendido y cualquier persona que sea capaz de enseñarnos nos transmitirá un conocimiento muy valioso. A eso se dedica precisamente Mamá Mecanic, que cuenta con más de un millón de seguidores en TikTok y se está volviendo cada vez más viral con su serie de Mecánica para Chicas, en la que durante 30 días explicará conceptos básicos sobre el cuidado y mantenimiento de un vehículo de motor.

Los comentarios no se hicieron esperar, claro está. "No puede ser , me tope con Barbie mecánica", "Ya se abrir el capó, ahora me falta el carro", "Te amo señorita q no me grita como mi papá cuando arruino algo del auto 🥺"... Está claro que la fórmula ha llamado la atención. Si bien esta serie de vídeos es nueva, Mamá Mecanic lleva ya mucho tiempo enseñando sobre mecánica, por lo que este contenido es solo un reempaquetado para captar nuevos seguidores. La estética y título llama la atención, aunque en el fondo es lo de menos - aunque la llave inglesa con brillo y micrófono es un toque fantástico.

Y es que el conocimiento no tiene género, pero los prejuicios sí. Así que apropiarse de la mecánica, "históricamente" asociada a hombres, y pintarla de rosa es una buena acción para derribar muros que ni siquiera deberían existir. Al final es una serie de vídeos para todo el mundo que lo necesite, tutoriales claros y directos que añaden valor sobre un elemento común de nuestro día a día. Y todo ello con una Mamá Mecanic que ya se ha pasado el juego en TikTok y que se dedica a divulgar sobre algo que le gusta y se le da bien. A veces internet mola mucho y casos como este nos lo recuerdan.