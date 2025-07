Qué ha pasado entre Pawgli y Lola Lolita: "Llevo cuatro días con angustia y sin dormir casi"

¿Acaso hay mejor manera de empezar la semana que con un buen salseo entre influencers? Después del enfrentamiento entre Sofía Surfers y Fabiana Sevillano por el lío con Álvaro Suárez, Lola Lolita ha sorprendido publicando un vídeo más que parecía estar relacionado con lo ocurrido, pero no al 100%. En él, decía: "Menos mal que el resto del grupo tiene pareja y ya no nos quedan más ex disponibles", hablando de su grupo de amigas. En un principio, muchos pensaron que hablaba de Fabiana Sevillano, pero la propia influencer lo ha negado en comentarios. Así, algunos han apuntado a Pawgli (hermana de Claudieta, que es amiga cercana de Lola lolita) como posible objetivo de la indirecta; según los rumores, podría haberse liado este pasado fin de semana con Ibelky, el ex de Lola Lolita.

Tras este vídeo de Lola Lolita, han surgido dos opiniones principales: están los que se compadecen de ella por estar en mitad de todo este lío entre amigos y familiares, y los que creen que tanto ella como Sofía no tienen derecho a quejarse de lo que sus ex decidan hacer. Pawgli no ha tardado en responder al asunto con un vídeo en el que cita a Fabiana Sevillano.

Vista la forma de expresarse de Lola Lolita y la angustia que, según dice, ha sentido durante los últimos días, es probable que su malestar se deba más a la inseguridad y la desconfianza que todo este asunto está provocando entre sus amistades. Ver a amigas cercanas y a conocidas acercándose a su expareja o a la de su hermana es, como mínimo, algo duro de digerir, y nunca es agradable ser la protagonista de un salseo de este tipo. ¡Esperemos, por su bien, que esta ya sea la última polémica sobre el tema!