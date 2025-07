Qué ha pasado entre Sofía Surfers y Fabiana Sevillano: las dos versiones de su lío con Alvaro Suarez

Los nombres de Sofía Surfers y Fabiana Sevillano se han convertido en los más buscados del día, después de que Sofía haya publicado varios contenidos atacando a su expareja, Alvaro Suarez, y a Fabiana. Hacía varios meses que existían rumores de lío entre Alvaro y Fabiana, pero la propia influencer se había encargado de confirmar tanto a Sofía como a su hermana, Lola Lolita, que no había habido nada entre ellos. Pero este pasado fin de semana la situación cambió: Fabiana se lió finalmente con Alvaro Suarez y decidió acudir a Lola Lolita, a quien considera amiga y compañera, para contárselo y que no se enterase por rumores de otros. Por supuesto, Lola se lo explicó a su hermana Sofía, y esta reaccionó con bastante enfado, a través de posts en sus redes.

En este punto de la historia es donde las versiones de Sofía Surfers y Fabiana Sevillano empiezan a chocar: Sofía dice sentirse traicionada, ya que consideraba que Fabiana, como amiga de su hermana y conocida suya, no debería haberse liado con su ex; Fabiana, en cambio, opina que no tiene ninguna relación con ella, más allá de un par de encuentros, y que no tiene por qué respetar esa distancia con Alvaro Suarez.

Es difícil afirmar quién tiene la razón en este asunto, ya que ambas tienen derecho a sentir lo que consideren con respecto a lo ocurrido; pero, por supuesto, las redes tienen también su opinión, y son muchos los que se han dedicado a condenar a una y a otra, según su parecer.

Lo que está claro es que su relación ha quedado dañada para siempre, y es probable que Lola Lolita ponga distancia con Fabiana Sevillano, por respeto a su hermana. Ahora habrá que ver si ese lío con Alvaro Suarez se convierte en algo más, o si Fabiana prefiere dejar correr todo lo ocurrido y evitar que su vida romántico-afectiva se convierta en el centro de su fama en redes.