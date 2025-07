Cruce entre Lola Lolita e Ibelky: estas son las puyas que se han lanzado el uno al otro

Pocas parejas de influencers han sido tan queridas en España como la que formaban Lola Lolita e Ibelky. Ambos estuvieron juntos durante su ascenso al estrellato de TikTok, y son muchos los momentos virales que protagonizaron el uno al lado del otro. Tras varios meses de rumores sobre su posible separación, confirmaron finalmente que ya no eran pareja, y ambos han continuado desde entonces con su vida, empezando incluso nuevas relaciones. Pero, por supuesto, eso no significa que todo el rencor haya quedado enterrado, y todavía pueden surgir pequeños momentos en los que mostrar su resquemor: Lola Lolita lo hizo hace poco con un post, e Ibelky no dudó en cargar de forma contundente con otra publicación más.

Como no podía ser de otra manera, ambos vídeos han generado mucho salseo en TikTok; especialmente el de Lola Lolita, por su tono más tierno y por ser capaz de elaborar una indirecta más ambigua. Mientras que ella ha utilizado un tono más nostálgico, lamentándose de lo que pudo ser su relación y no fue, Ibelky se ha decantado por el humor y la claridad: jamás volvería con su ex.

Sorprendentemente, muchos de los comentarios de ambos vídeos han mostrado la añoranza que los seguidores de ambos sienten por la etapa en la que estuvieron juntos. Hay quienes incluso vaticinan que todo este rencor no es más que un indicio de la pasión que todavía sienten, y que es probable que en el futuro se reúnan para volver a ser pareja. Sea lo que sea lo que ocurra entre ellos a medio-largo plazo, lo que sí está claro es que miles de personas seguirán pendientes de cualquier pequeño guiño o indirecta que decidan dedicarse el uno al otro.