Cancelan a Spreen por entrevistar a Westcol: "Mi objetivo es hacerle entrevistas a peleadores de La Velada"

Existe un debate en el periodismo, y también en el mundo del entretenimiento, sobre la utilidad de entrevistar y dar foco a personas de ideología extrema con opiniones radicales. Una corriente defiende que es posible hacerlo, siempre y cuando se acompañe de una debida ética periodística que permita contraargumentar con datos las posibles salvajadas que se digan. Otros señalan que eso no tiene resultado, dado que al final del día se le proporciona un altavoz a discursos de odio. Para los críticos de Spreen, esto segundo es lo que ha pasado cuando el streamer argentino ha entrevistado a Westcol.

"Dios pedazo de re pelotudo, no Spreen, no es un simple invitado: es un mogólico homofóbico que dijo que le metería tres tiros a un amigo si resultaba ser gay. Además, su comunidad de mierda se puso a acosar a Angi diciéndole comentarios asquerosos!! Usá el cerebro, papito por dios". Este mensaje es el que se volvió viral para debatir el tema en Twitter, con una captura de pantalla de un tuit de Spreen en el que defendía su decisión de crear este contenido, señalando que Westcol es tan solo un invitado más, no un amigo. El propio Spreen insistió en la idea en respuesta a ese tuit:

"Mi objetivo siempre en la casa es hacerle entrevistas a peleadores y artistas de la velada, como lo vengo venimos haciendo hace 3 años", argumentaba, poniendo el interés temático del personaje por encima de su actitud. Ante eso tampoco faltaron respuestas:

"Básicamente dijo que entrevistaría y le chuparía el pito a Hitler si este fuera el "main" de algún evento estúpido de streamers" fue uno de los tuits más virales de este debate. Más allá del lenguaje, es uno de los más acertados de cara al tema en sí: ¿merece la pena crear contenido de forma acrítica solo porque puede dar visitas sin tener en cuenta el aspecto ético del hecho en sí? Los streamers, influencers, tiktokers y demás derivados no son periodistas, son entretenimiento. Pero, según el debate en redes, hasta el entretenimiento se debe a unos mínimos de ética y buen hacer. ¿El resultado? Al final se habla de ambos personajes, aunque igual no tanto de La Velada en sí.