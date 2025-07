Spreen y su puya a TheGrefg: “A mí no me cae bien”

El beef entre streamers e influencers es el pan de cada día en el mundo del entretenimiento. Además, con la proliferación de streamers hispanos de todas partes del mundo, los conflictos entre ellos alcanzan niveles internacionales. Y justo eso es lo que ha ocurrido ahora en un stream de Westcol acompañado de Spreen. El primero combatirá contra TheGrefg en el evento principal de La Velada del Año V la próxima semana, y el segundo no ha perdido ocasión de señalar que tiene problemas con el rival de su amigo:

"Yo tengo un problema con tu contrincante. A mí no me cae bien Grefg". Así da comienzo Spreen para explicar sus problemas con el streamer residente en Andorra. Considera que el historial que tiene con él no es adecuado, dado que han coincidido en algunas ocasiones y, según dice, nunca le ha tratado bien. Cuando Westcol le cuestiona al respecto, Spreen asegura que siempre ha dicho esto, aunque el colombiano no termina de creerlo. La secuencia termina con el argentino diciendo que no le gusta no poder decir las cosas de frente dado que, si tiene un problema con alguien, es mejor decirlo cara a cara.

¿A qué se puede deber esta animadversión? En los comentarios y respuestas señalan a la participación del argentino en Heretics o a cuando no ganó un premio ESLAND, pero no se termina de señalar un único gran momento en particular. Los hay también que se cuestionan la actitud en privado de TheGrefg, que consideran que debe ser muy diferente a su cara pública. Algunas noticias a lo largo del último año podrían reforzar esta teoría. Sea como fuere, está claro que esto echa más leña al fuego del combate que tendrá lugar el próximo 26 de julio, con ambos streamers recibiendo apoyo de los suyos y representando algo más que a ellos mismos.