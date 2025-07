La boda de Eme de Amores genera debate: "Es todo tan cutre que estoy living"

Si por algo se ha hecho conocida la influencer Eme de Amores es por su amor por lo kitsch y por su rechazo hacia lo tradicional y aburrido. Muchos de sus seguidores han encontrado en ella a un referente de un estilo de vida alternativo, que prioriza el disfrute propio a respetar las convenciones y las tendencias. Cuando se supo que se había comprometido, hubo quienes empezaron a elucubrar sobre los posibles detalles de su boda, y desde entonces la influencer no ha dejado de publicar contenidos mostrando cómo avanzaban las preparaciones para el tan esperado enlace. El sábado pasado, 19 de julio, se celebró finalmente la boda, y se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes durante el fin de semana; para bien y, especialmente, para mal.

Aunque muchos de los seguidores más fieles de Eme de Amores la han defendido en redes, aquellos que no sienten una especial pasión por ella se han centrado más bien en criticar los detalles de la boda que no les acababan de cuadrar: desde los pequeños toques decorativos hasta el baile inicial de la pareja, pasando por el vestido de la novia o por su entrada con los zapatos en la mano, porque le quedaban pequeños.

Lo cierto es que, por lo que se ha podido ver en las fotos publicadas por la influencer y en los vídeos de algunos de los invitados, la boda no fue tan pobre como muchos han hecho creer en redes. Algunos de los vídeos y capturas que se han escogido para criticar el evento están elegidos a traición, y aunque la mayoría de las críticas han llegado a través del humor y el buen rollo, no hay que olvidar que se trata de un día muy importante para Eme de Amores, y que también hay que saber apreciar los momentos bonitos que se vivieron a lo largo del día. ¡De lo que no cabe duda es de que, para ellos, fue la boda perfecta!