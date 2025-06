Lola Lolita vuelve más guerrera que nunca para defenderse del hate: "Nadie más que yo me puede salvar"

Tras la polémica desatada por su criticada aparición en el último episodio de la serie 21 días entre millonarios de Nil Ojeda, Lola Lolita sigue sincerándose en un intento de recuperar la normalidad antes de la apertura de Lola Lolita Land 2025, que se celebrará los días 14 y 15 de junio.

El revuelo, lejos de apagarse, sigue más vivo que nunca. La influencer publicó inicialmente dos vídeos, tanto en su canal como en el de Nil Ojeda, en los que pedía disculpas por su actitud. Estas publicaciones desataron una oleada de noticias, reacciones y debate en redes sociales.

Lejos de guardar silencio, Lola ha continuado hablando del tema en otros dos vídeos más largos subidos a su perfil de TikTok. En el primero, aparece preparándose un café mientras conversa con sus seguidores. "Cuánto me ha durado el luto, 24 horas me ha durado el luto", comenta al inicio, para luego confesar: "Llevo 24 horas sin levantarme de la cama, llorando sin parar, pero no puedo estar así porque llevo muchísimo tiempo mal, estoy pasando una época muy dura mentalmente y no puedo más. Siento que si continúo así voy a caer en un pozo del que no voy a poder salir".

Añade que "yo no me puedo permitir estar mal, porque si yo estoy mal la gente de mi alrededor no trabaja, yo no trabajo, se generan muchos problemas y no me lo puedo permitir", y sentencia: "Nadie más que yo puede salvarme, animarme y sacarme adelante. Soy yo".

La influencer asegura que regresa a su rutina y a su forma habitual de mostrarse en redes: "Yo vuelvo a la normalidad, la gente que me quiere y que sabe cómo soy, lo entiende".

Con ironía, también se refiere a la reacción desmesurada que ha recibido en redes sociales: "Me meo de la risa. Por fin se conoce la verdadera cara de Lola Lolita, se le destapa la careta y sale a la luz su verdadero yo. Lleva diez años fingiendo en redes sociales y en una hora de vídeo de cachondeo y de coña se reconoce su verdadera cara".

Más contundente, añade: "No nos podemos hacer responsables de que haya gente que sea gilipollas. Hay cosas en la vida por las que estar realmente mal. Yo no he matado a nadie. Se acabó el luto. Voy a volver a mi contenido. Los que estáis aquí de siempre, nos conocemos. El que no lo quiera ver, está ciego". También explica que "es un vídeo que hicimos durante cinco horas, está todo cortado, pa pa pa, se ve claramente cómo hablo y pum, me cortan".

Con voz más seria, recuerda momentos difíciles recientes: "En seis meses pasé la muerte de mi yayo, que fue como mi segundo padre, y pasé la ruptura más importante de mi vida. Es que no, ahora no me voy a hundir más".

En el segundo vídeo, Lola se muestra visiblemente afectada. "Me he pegado una última lloradita hoy", comienza diciendo, reconociendo que está pasándolo muy mal. "Tengo 23 años. Aunque crea que sé muchas cosas, hay muchísimas otras que aún no sé. Está siendo bastante duro. No le deseo jamás a nadie que le tiren ningún tipo de odio ni de maldad".

También habla sobre la inminente apertura de su evento: "El viernes voy a estar sin parar todo el día, porque es la apertura de Lola Lolita Land para mis amigos y tal. Ya sábado y domingo os veo a todos los que vengáis. Por favor, quiero que disfrutéis todos mucho. Va a ser muy especial porque es diferente al del año pasado. Hay muchísimo trabajo, muchísima gente involucrada, mucho tiempo, mucha dedicación. Valorad todo eso".

Y termina con una confesión honesta: "Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, pero tengo un poquito de miedo, no lo voy a negar".