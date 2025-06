Roro se sincera en el directo de Plex: "Me molesta que critiquen que cocine para Pablo"

El creador de contenido Plex reunió este martes en su canal a varios rostros conocidos en un directo que no dejó indiferente a nadie. Entre los invitados estuvieron Roro y el periodista Javi Hoyos, que no dudó en poner sobre la mesa una de las cuestiones más comentadas últimamente en redes: ¿por qué siempre es Roro quien aparece cocinando para Pablo?

"¿Te molesta que la gente te diga todo el rato que por qué siempre tienes tú que cocinar a Pablo?", le preguntó Hoyos en tono directo. Y Roro no se mordió la lengua: "Por supuesto que me molesta. Si fuera al revés, si fuera un hombre cocinándole a su novia, nadie diría absolutamente nada. No sería noticia, ni algo que la gente criticaría. Al contrario, sería algo que la gente aplaudiría".

Con esa respuesta, la influencer desmontó en unos segundos el juicio recurrente que recibe por mostrar momentos cotidianos de su vida en pareja. Frente a quienes la acusan de asumir un rol anticuado, Roro defendió que la clave de su relación con Pablo está en el equilibrio: "Yo tengo el don de cocinar y por eso lo hago. Pablo tiene otros dones, como, por ejemplo, la habilidad de limpiar y mantener las cosas ordenadas, que yo no tengo, y es lo que hace".

"Somos un equipo", remató, dejando claro que el reparto de tareas en su casa no responde a estereotipos, sino a preferencias y habilidades personales. Las redes se llenaron de mensajes aplaudiendo su respuesta, que para muchos fue un necesario recordatorio de que lo importante en una relación no es quién hace qué, sino cómo se hace y desde dónde.