Ibai se cansa de los memes sobre su cambio físico: "Voy a seguir siendo gordo, no os preocupéis"

A pocos días de reventar el récord de espectadores en Twitch con La Velada del Año 5, Ibai Llanos ha vuelto a situarse en el centro de la conversación, esta vez por los memes que han surgido en torno a su físico tras su evidente pérdida de peso. Y es que el creador de contenido no ha dudado en abordar el tema de frente durante uno de sus vídeos en TikTok.

"No estoy esquelético, señores. Sigo teniendo lorzas, sigo teniendo tetas", comentó, desmontando así algunas de las exageraciones que han circulado en redes. Ibai ha bajado notablemente de peso en el último año, pero no busca complacer a nadie más que a sí mismo. "La gente está como si me hubiese quitado 200 kilos y hubiese salido de un coma. No es para tanto", añadió.

Durante el vídeo, el streamer vasco aprovechó para reivindicar su propia imagen, alejada de los estándares tradicionales. "Voy a seguir siendo gordo, no os preocupéis. No voy a acabar como una tabla de planchar", bromeó. Sus palabras han sido aplaudidas por parte de su comunidad, que valora su capacidad para tratar temas delicados con humor, pero también con una honestidad poco habitual en figuras públicas.

Ibai no solo desactiva así las burlas y expectativas que suelen acompañar a los cambios físicos de los personajes públicos, sino que también lanza un mensaje claro sobre la presión estética y el derecho a tener un cuerpo propio, sin etiquetas impuestas por las redes.

Aunque los memes seguirán circulando, queda claro que a Ibai no le quitan el sueño. "Me he quitado unos kilos, pero no he cambiado de planeta", concluyó.