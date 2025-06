Mad Cool Festival publica los horarios de su edición 2025: Los temidos solapes están aquí

Mad Cool Festival ha dado un paso más hacia su esperada edición de 2025 con la publicación oficial de los horarios. Con esta confirmación, la cuenta atrás para su octava edición queda oficialmente inaugurada y los cabreos y llantos del personal por los solapes están servidos (al que escribe este artículo hay varios que le afectan especialmente)

El jueves es el día de Muse cuyo concierto choca con Refused y después cierran la fiesta Weezer que se enfrenta a The Wombats.

El viernes es sin duda el día más duro de todos: Benson Boone se enfrenta a Future Islands, Alanis Morissette a Alcalá Norte, algo que a la mayoría le dará igual pero que a mi me ha roto en dos. También son duros los choques de Noah Kahan vs Kaiser Chiefs y Nine Inch Nails Vs Foster The People.

El sábado es el día menos complicado de todos para los fans de Olivia Rodrigo sin nadie que le moleste pero con algunos solapes brutales como Justice vs Bloc Party, Thirty Seconds To Mars vs St.Vincent y Arde Bogotá vs Glass Animals.

El festival se celebrará del 10 al 13 de julio en el Recinto Iberdrola Music de Madrid y reunirá a artistas internacionales y nacionales repartidos en cuatro jornadas de música en directo. Una programación que vuelve a destacar por su diversidad estilística, con propuestas que van del rock al pop, pasando por la electrónica.

Entre los grandes nombres del cartel destacan Olivia Rodrigo, Muse, Gracie Abrams, Nine Inch Nails, Alanis Morissette o Noah Kahan, que encabezan una edición con vocación internacional y espíritu ecléctico. A partir de hoy, el público puede comenzar a planificar su experiencia en el festival para no perderse a ninguno de sus artistas favoritos.

Para esta edición, como novedad para los amantes de la música electrónica, el domingo 13 se celebrará por primera vez Brunch Electronik X Mad Cool. Con Peggy Gou, Jungle (DJ Set) o Mau P como principales reclamos, esta última jornada promete estar cargada de buenas vibras y mucho baile.

Como cada año, los asistentes pueden consultar desde ya los horarios en la App oficial de Mad Cool Festival (en IOS y Android). Desde esta plataforma el festival facilita a los usuarios el que puedan organizar su agenda, indicando qué artistas son un imperdible para ellos y con el fin de recibir alertas en su móvil antes del comienzo de la actuación, además de ofrecer toda la información útil necesaria.