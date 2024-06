Justin Timberlake le dijo a un policía, que no lo reconoció, que el arresto "arruinaría su gira mundial"

Justin, de 43 años, fue noticia mundialmente cuando fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en Sag Harbor, Nueva York, la madrugada del martes 18 de junio. Una fuente le dijo a Page Six que el policía del Departamento de Policía de Sag Harbor que detuvo al cantante era "tan joven que ni siquiera sabía" quién era Justin.

Otra fuente le dijo a la publicación que "Justin dijo en voz baja: 'Esto va a arruinar la gira'. El policía respondió: '¿Qué gira?' Justin dijo: 'La gira mundial'".

Justin se embarcó en su gira mundial Forget Tomorrow para promocionar su último álbum, Everything I Thought It Was, a finales de abril. Estaba en un descanso luego de su último show en Miami, Florida, el 15 de junio cuando ocurrió su arresto.

Sus próximos conciertos están programados para el viernes 21 y sábado 22 de junio en Chicago, seguidos de dos espectáculos en la ciudad de Nueva York el 25 y 26 de junio. No está claro en este momento si sus problemas legales afectarán las fechas de giras futuras.

El cantante de Cry Me A River había salido a cenar con amigos en el Hotel American antes de su arresto, según múltiples informes. Condujo su BMW modelo 2025 a través de una señal de alto y el vehículo no "se mantuvo en el lado derecho de la carretera", según la denuncia penal.

El oficial presente en el lugar señaló en su informe que "los ojos de Justin estaban inyectados en sangre y vidriosos, de su aliento emanaba un fuerte olor a bebidas alcohólica, no podía dividir la atención, hablaba con lentitud, caminaba inestable y hizo mal todas las pruebas de sobriedad de campo estandarizadas". En su fotografía policial, que fue publicada el martes, se puede ver los ojos rojos y vidriosos del ganador del Grammy.

Justin se negó a someterse a una prueba de alcoholemia después de reprobar sus pruebas de sobriedad en el campo. Se determinó que estaba "conduciendo el vehículo en estado de ebriedad" y fue "arrestado, procesado y retenido durante la noche" en la cárcel.

Al día siguiente fue acusado de un cargo de conducir en estado de ebriedad y recibió citaciones por saltarse una señal de alto y no mantenerse en el carril. El actor fue puesto en libertad bajo palabra sin derecho a fianza y fue fotografiado, junto a su abogado, saliendo del edificio municipal de Sag Harbor después de la lectura de cargos .

Timberlake tendrá que hacer una aparición virtual en el Tribunal de Justicia de Sag Harbor Village el 26 de julio.