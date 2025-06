Imagine Dragons enciende Madrid con un show de fuego, emoción y confesiones

Desde el primer acorde, la banda estadounidense ha desplegado toda su potencia y carisma, con Dan Reynolds ante el micrófono, dirigiendo el show con una energía imparable, alternando entre los temas de su último álbum LOOM y los éxitos que han marcado a toda una generación.

El encargado de abrir la noche ha sido el joven británico Declan McKenna, que no se ha limitado a calentar motores, sino que ha sabido conquistar al Metropolitano con una propuesta que ha mezclado talento y carisma escénica.

El telonero ha desplegado su pop psicodélico con temas como Brazil o British Bombs, que han resonado con fuerza entre un público que, aunque había venido por Imagine Dragons, no ha tardado en rendirse a su estilo descarado y contagioso.

Los de Las Vegas han abierto la noche con fuerza con Fire in These Hills en un inicio inmediato y arrollador que ha marcado el tono del resto del concierto.

Y es que, desde el primer compás, Imagine Dragons ha mantenido una intensidad constante, encadenando temas sin descanso y haciendo vibrar a un estadio completamente entregado.

Antes del comienzo del ‘Whatever it takes’, una de las primeras canciones que ha coreado todo el estadio, el cantante ha apelado a “alcanzar los sueños sin dejar de luchar por ellos”.

Asimismo, ha recordado sus inicios hace más de 15 años y su primer concierto en Madrid que reunió "solamente unas pocas miles de personas".

No han faltado himnos épicos como Bones o Radioactive, con su tradicional duelo de percusiones en el clímax final, convertido ya en una liturgia esperada por los fans.

Sin embargo, también ha habido espacio para la intimidad con ‘Next to Me’, canción con la que el estadio se ha iluminado con un mar de linternas, así como con Demons, en la que el Metropolitano se ha teñido de amarillo, como parte de una iniciativa creada por los fans, para trasmitir al grupo “esperanza, calidez y luz en medio de la oscuridad”.

El setlist, largo y sin tregua, con 26 temas, ha incluido canciones del último disco, como Take Me to the Beach, así como temas clásicos como Thunder y Whatever It Takes, que han desatado la euforia colectiva, mientras que otros como Shots, I Bet My Life o Bad Liar han mostrado el lado más melódico y emocional de la banda.

Durante el concierto se han vivido momentos curiosos, como cuando Reynolds ha bajado a pista cantando I bet my life y un fan la entregado al cantante una camiseta de la selección española con el nombre de ‘Danielito’, tal y como le llamaba su profesora de español en el instituto, según ha recordado sobre el escenario.

La intensidad no ha decaído en ningún momento, con temas como I’m So Sorry, Sharks o Enemy sacudiendo el estadio, y joyas como Walking the Wire y Birds sirviendo de contrapunto más introspectivo.

Entre canción y canción, Dan ha reflexionado sobre la salud mental, asegurando que “la terapia no te hace débil, si no que te hace fuerte para seguir fuerte”.

“No tenia fe en mi mismo ni en nada cuando era pequeño y tuve que enfrentar la depresión. Sin embargo, lo que me ayudó a superarla no fuera subir a los escenarios, si no cantar y compartirlo con todo el mundo”, ha señalado iniciando uno de los silencios más conmovedores de la noche.

El clímax ha llegado con el explosivo titular de ‘Believer, cerrando así un concierto que ha supuesto, en todos los sentidos, un espectáculo inolvidable.

La banda ha sostenido el ritmo visual del concierto con una escenografía deslumbrante, en la que se han entrelazado columnas de fuego, pantallas gigantes de alta definición, pelotas de playa gigantes y estallidos de fuego que han hecho del Metropolitano un espectáculo total, casi cinematográfico.

Imagine Dragons no solo ha llenado el Metropolitano de decibelios y efectos visuales, sino que ha demostrado su capacidad para convertir un concierto en una experiencia colectiva intensa, gracias a un repertorio sólido, una producción imponente y un público entregado de principio a fin.