Un italiano desmiente uno de los principales mitos sobre los españoles en el extranjero: "Para nosotros es el símbolo, el logo de España"

Los estereotipos son herramientas mediante las que reunimos información sobre un colectivo para categorizarlos. Pueden ser buenos o malos, y a la vez que hay algunos horriblemente insultantes, hay otros que resultan bastante inofensivos. Uno de los principales estereotipos que se tienen sobre los españoles (a parte del olé, paella, flamenco, siesta que tanto nos repiten) es acerca de nuestra comida.

Y es que, igual que nosotros tenemos la ensaladilla rusa o la tortilla francesa, que poco tienen que ver con sus países de origen, en el mundo se vende la sangría como si fuese la bebida española por antonomasia. Esto es curioso, ya que en España la sangría no es una de las bebidas más consumidas ni de lejos. Y a pesar de que sí que existe, muchos españoles escogen otras opciones, como el tinto de verano o el rebujito.

Para muchos extranjeros, aprender que en España no se bebe sangría es un descubrimiento que se les hace muy raro, hasta el punto de que hay personas que lo comentan en redes para enseñarles a sus compatriotas. El italiano @viviallestero.com subió recientemente un TikTok en el que le explicaba a otros italianos que en efecto, en España la sangría es considerada bebida de turistas. Al lema de "te destruyo un mito de España" comenta que es muy raro encontrar a alguien en el país que beba sangría, e incluso hay muchos bares que no tienen los ingredientes y no te pueden preparar una.

Afirma que es mucho más frecuente encontrar tinto de verano, o en algunas zonas rebujito o agua de Valencia, y razón no le falta. A pesar de ello, hay personas que debajo del vídeo se lanzaron en defensa de la sangría, defendiendo que sí que es una bebida típica en verano.

Sea o no la sangría la bebida más representativa de España, está claro que en el mundo hay muchísimas personas que la beben y que se sienten algo decepcionados al llegar a España y ver que no sale de las fuentes. ¿Sois más de tinto de verano o de sangría?