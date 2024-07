Una británica en España descubre cuál son los estereotipos de los ingleses en nuestro país y se queda flipando

Cada verano, los destinos turísticos de la península se llenan de británicos que buscan disfrutar del sol y la playa. Con sus particulares comportamientos en nuestro país han hecho que los españoles hayamos creado una imagen propia de los ingleses. La tiktoker @annaiespana, que ha estado documentando su experiencia en España a través de las redes sociales, decidió lanzarse a la piscina (metafóricamente) y preguntar a sus seguidores sobre estos estereotipos.

En uno de sus vídeos, que rápidamente alcanzó las 4000000 visitas, la chica británica explica que hace poco se enteró de que sus compatriotas tenían la peculiar costumbre de saltar de un balcón a otro, lo que comúnmente conocemos en España como balconing: "Que vergüenza", dijo Anna en el vídeo. Por esta razón quería descubrir lo siguiente: "Es posible que me arrepienta de hacer esta pregunta, pero quiero saber todos los estereotipos de los británicos en España"

El post no tardó en llenarse de comentarios de lo más diversos. Una recepcionista de un hotel explicó que ella evita poner en una misma planta a varios británicos para darle menos trabajo a los limpiadores. Tampoco faltaron bromas sobre la característica práctica de los ingleses: "Yo no me pongo el pantalón corto en verano hasta que no escucho el primer caso de balconing en los telediarios".

En Málaga, los británicos han sido apodados como "salmonetes" por lo rojos que se ponen al tomar el sol, comentó una chica. Y lo peor "las sandalias con calcetines", dijo otro usuario, resaltando el cuestionable gusto por la moda de los británicos.

Con estos comentarios Anna tendrá más claro cuál es la imagen que tenemos de ellos en España, pero ella asegura que: "Yo no soy así os lo juro".