Xokas denuncia que YouTube le ha hundido el canal por hablar de política

Xokas ha sido siempre un streamer sin miedo a hablar con franqueza sobre cualquier tema, pero según él mismo ha explicado, esto le ha pasado factura en YouTube. Durante uno de sus últimos directos, el gallego aseguró que la plataforma castiga a los creadores que no se dedican exclusivamente a la política pero que deciden tocar estos asuntos en sus vídeos.

"Te penalizan por hablar de política. Te penalizan una barbaridad", afirmó con contundencia. Según su versión, su canal estaba obteniendo un gran rendimiento en términos de visualizaciones, con vídeos que superaban con facilidad el millón de visitas. Sin embargo, después de subir un par de vídeos en los que hablaba de temas políticos, su canal sufrió un descenso notable en alcance y recomendaciones.

"Todo me iba de puta madre, pero después de los vídeos de política, se me hundieron los números del canal", explicó. Para Xokas, esto no es casualidad, sino una estrategia de la plataforma para evitar que creadores ajenos a la política generen debate sobre ciertos temas.

El streamer no ha sido el único en quejarse de este supuesto castigo de YouTube a los creadores que se salen de su contenido habitual para opinar sobre asuntos más polémicos. Varios youtubers han denunciado situaciones similares, señalando que sus vídeos dejan de recomendarse y que el algoritmo parece dejarlos en un segundo plano.

El debate en redes no se ha hecho esperar. Mientras algunos usuarios apoyan la teoría de Xokas y creen que YouTube intenta controlar qué tipo de contenido tiene mayor visibilidad, otros opinan que la bajada de visualizaciones se debe simplemente a que su audiencia habitual no está interesada en este tipo de vídeos.