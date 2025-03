"Debería estar muerto": Soy Una Pringada carga duramente contra Xokas y él responde sin filtros

La guerra entre Xokas y Soy Una Pringada ha estallado de forma inesperada y con una intensidad que pocos podían prever. Todo comenzó durante el podcast Sabor a Queer, conducido por David Velduque, cuando el nombre de Xokas salió a colación en la conversación. Sin dudarlo, Soy Una Pringada lanzó una afirmación tajante: "Yo le odio. Me parece que debería estar muerto".

La reacción del streamer gallego no se hizo esperar. Lejos de enfadarse, Xokas no pudo evitar reírse ante la crudeza del comentario y respondió con la misma intensidad: "Muerta vas a estar tú como no empieces a cuidarte un poco", haciendo referencia al sobrepeso de la influencer.

Sin embargo, no todo el podcast fue un intercambio de pullas. Otro de los integrantes del programa suavizó el ambiente con un comentario más amigable: "A mí Xokas es que me cae bien, es como si fuera mi primo hetero. Me parece sexy". Estas palabras provocaron una reacción más amable del streamer, quien devolvió el cumplido con humor: "Qué grande. Pues a mí me pareces sexy tú también".

Tras este cruce de opiniones, Xokas reflexionó con calma sobre lo ocurrido: "A mí no me molesta que me deseen la muerte y estas cosas, nunca jamás voy a permitir que me afecten estas cosas. Y me afectaron mucho, cuidado, aquí nadie es un superhéroe". Con estas palabras, el creador de contenido dejó claro que ha aprendido a lidiar con las críticas constantes que recibe y a no dejarse llevar por el odio en redes sociales.

Este intercambio ha generado un gran revuelo en las plataformas digitales, dividiendo opiniones entre quienes defienden a Soy Una Pringada y aquellos que apoyan la respuesta irónica de Xokas. Una muestra más de cómo los conflictos entre figuras públicas se desarrollan en el escenario mediático y online.