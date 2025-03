Ibai aviva las dudas sobre la participación de WestCOL en La Velada del Año 5: "Todo el mundo cree que no se va a presentar"

Durante su maratón de siete días en directo,Ibai Llanos ha abordado uno de los temas más comentados en las últimas semanas sobre La Velada del Año 5: la posible ausencia de WestCOL en el combate estelar contra TheGrefg. El creador de contenido vasco ha expresado lo que muchos seguidores del evento vienen comentando en redes sociales: ¿realmente se presentará WestCOL a la pelea?

"Que TheGrefg gane a WestCOL, que todo el mundo tiene claro que no se va a presentar. No tiene nada que perder. Siempre que leo algo, dicen que no se va a presentar. Si no se presenta WestCOL, ¿contra quién peleará TheGrefg?", comentó Ibai durante una de las retransmisiones de su maratón semanal. Estas palabras han generado un gran revuelo entre los fans, que cada vez dudan más de la participación del streamer colombiano en el evento.

Las dudas sobre WestCOL surgieron desde el momento en que se anunció el combate. Mientras que TheGrefg se encuentra en plena preparación física, siguiendo una estricta dieta y entrenamiento para alcanzar el peso pactado de 69 kilos, WestCOL ha mostrado un enfoque mucho más relajado y alejado del rigor deportivo. De hecho, en sus últimas retransmisiones se le ha visto saliendo de fiesta y consumiendo alcohol, lo que ha aumentado la percepción de falta de compromiso.

Además, WestCOL viene arrastrando una lesión importante en el ligamento cruzado de la rodilla, una operación reciente que, según muchos, podría ser un obstáculo importante para estar listo el 26 de julio en La Cartuja. Aunque el equipo de Ibai ha dado el visto bueno a su participación, las dudas sobre su estado físico y su compromiso real persisten.

La pregunta de Ibai sobre quién sería el rival de TheGrefg si WestCOL finalmente no se presenta ha dejado abierta la puerta a posibles alternativas, pero, de momento, no hay nada confirmado. Algunos seguidores incluso han especulado con la posibilidad de que DjMaRiiO, otro gran nombre de la comunidad, pudiera sustituir al colombiano si no llegara a tiempo. A falta de cuatro meses para el evento, el main event de La Velada del Año 5 sigue rodeado de incertidumbre. ¿Podrá WestCOL cumplir con las expectativas y presentarse al combate más esperado del año?