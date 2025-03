Este pudo haber sido el rival de Ibai en La Velada del Año 5: ¿Para el año que viene?

La Velada del Año 5promete ser uno de los eventos más grandes y esperados del año en el mundo de la creación de contenido. Aunque ya se han revelado los combates más esperados, como el enfrentamiento entre TheGrefg y WestCOL o el polémico duelo entre Pereira y Rivaldios, parece que hubo un combate que nunca llegó a concretarse y que podría haber sido histórico: Ibai Llanos contra Kameto.

Durante una conversación con Pereira, uno de los participantes de esta edición, Ibai desveló algunos detalles sobre su posible participación como boxeador. El streamer vasco confesó que estuvo muy cerca de subirse al ring, pero que finalmente decidió no hacerlo. "Yo hablé con Kameto para que se pegase conmigo. Él está ahora perdiendo mucho peso y me dijo que este año no se veía. Luego, Gaules, el streamer brasileño, se ofreció para pelear conmigo, pero le dije que no. Si participo quiero que sea contra Kameto, no quiero hacerlo contra cualquiera", explicó Ibai.

La relación entre Ibai y Kameto trasciende la simple cordialidad entre creadores de contenido. Ambos son figuras clave en el mundo de los esports y han tenido enfrentamientos icónicos en competiciones como la Kings League y la LEC, donde el equipo de Ibai, KOI, ha competido contra Karmine Corp, la organización liderada por Kameto. Esta rivalidad deportiva habría sido el contexto perfecto para trasladar la tensión al cuadrilátero y ofrecer un combate histórico en la Velada del Año.

A pesar de la negativa de Kameto y de la decisión de Ibai de no aceptar otros rivales, la posibilidad de ver a ambos enfrentarse en futuras ediciones de la Velada del Año sigue abierta. La comunidad de seguidores ya ha manifestado su interés en ver a estos dos gigantes del entretenimiento y los esports intercambiando golpes en un evento que, año tras año, sigue batiendo récords de audiencia.

Por ahora, Ibai continúa centrado en su papel como organizador y presentador del evento, dejando en el aire la posibilidad de que algún día pueda participar como boxeador. ¿Será la Velada del Año 6 el momento adecuado para que se cumpla este esperado enfrentamiento?