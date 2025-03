¿Juan Guarnizo y Clers están saliendo? Las pistas que podrían demostrarlo

Los rumores sobre una posible relación entre Juan Guarnizo y Clers están cada vez más presentes en las redes sociales. Un usuario de X aseguró haber visto al streamer y a la influencer besándose en la Sala Plataforma, lo que ha desatado todo tipo de teorías y especulaciones.

''Ayer mi hermano vio a la Clers esa liándose con el Juan Guarnizo en Sala Plataforma jajdjdj parece un sueño febril'', escribió el usuario. Aunque estas afirmaciones no se pueden confirmar, los seguidores de ambos creadores de contenido han comenzado a analizar cada movimiento en busca de más pistas.

Desde hace unos días, tanto Juan como Clers han compartido momentos juntos en TikTok, colaborando en un vídeo sin que se aprecie una actitud claramente cariñosa. Sin embargo, muchos usuarios interpretan que hay una química evidente entre ambos, alimentando la teoría de un posible romance.

Además, algunos internautas han señalado que en un TikTok de Clers, la influencer aparece cantando y bailando una canción con la letra: ''La otra tiene el culo hecho, pero no me la sube / diablo, flaca, tú sí que me la subes / ese culo me tiene en una nube''. Este fragmento ha sido interpretado por algunos como una referencia indirecta a Arigameplays, la ex pareja de Juan Guarnizo. Sin embargo, aunque muchos hayan querido encontrar pistas en esto, lo cierto es que se trata de un TikTok antiguo.

Por supuesto, no hay ninguna confirmación oficial sobre esta supuesta relación y podría tratarse simplemente de teorías infundadas. Sin embargo, el interés de los seguidores no parece disminuir y cada pequeño gesto de ambos es analizado al detalle en redes sociales.

Habrá que esperar para ver si Juan y Clers deciden pronunciarse al respecto o si simplemente dejan que los rumores sigan circulando. Mientras tanto, las especulaciones continúan y parece que los fans están dispuestos a seguir investigando cada nueva pista.