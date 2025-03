¿Quién es el mejor pagado de La Velada? WestCOL apuesta todo el dinero con TheGrefg y el murciano acepta el reto

La Velada del Año 5 no deja de sorprender y, tras una presentación que reunió a más de 800.000 personas en el canal de Twitch de Ibai Llanos, ahora el foco está en uno de sus combates más mediáticos: WestCOL contra TheGrefg. Ambos se enfrentarán en el evento principal del 26 de julio en La Cartuja de Sevilla, pero la lucha ha comenzado mucho antes del primer asalto.

Y es que WestCOL ha revelado en directo una condición que exigió para participar en la Velada del Año: "Si yo no había estado en ninguna Velada anterior era porque yo solo pedí un requisito. Mi único requisito es que yo sea la pelea estelar. Aparte de ser pelea estelar, yo tenía que ser el más pagado. El dinero es lo que menos me interesa, yo entré porque para mí es un reto". Con estas declaraciones, el colombiano dejaba claro que, más allá del dinero, su motivación principal es el reconocimiento dentro del evento de boxeo más importante del mundo del streaming.

Sin embargo, también dejó caer que no es el mejor pagado de la Velada, lo que ha generado un gran debate entre los seguidores del evento. Para demostrar que el dinero no es su prioridad, lanzó una inesperada propuesta a TheGrefg: "Públicamente aquí lo digo, TheGrefg, si usted quiere apostar la bolsa, en la mesa está la mía, yo no soy ningún cagado. Yo no estoy peleando por el dinero, a mí ese dinero me vale una mierda, yo quería ser el más pagado por ser el más pagado. Pero a mí no me interesa el dinero. Apostemos la bolsa, yo apuesto mi bolsa y la pongo ahí en la mesa".

Lejos de esquivar el reto, TheGrefg no tardó en responder y aceptó la apuesta sin dudar: "El que gane se lleva lo que cobra y lo que cobra el rival. Me parece bien. Pero si te bajas de la pelea lo pagas igual. Si te bajas de la pelea el dinero se paga igual. ¿Aceptas?".

De esta manera, el combate entre WestCOL y TheGrefg no solo definirá quién es el mejor sobre el ring, sino también quién se llevará el mayor premio económico de la noche. Ahora sólo queda esperar al 26 de julio para ver si esta apuesta se mantiene y cómo afecta a la preparación de ambos contendientes.