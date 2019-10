"Pude ser modelo, pude ser cantante, pero elegí lo que me sale de ahí. De mis santos ovarios". Esta es la descripción que Brisa Fenoy hace de su profesión en 'Amor o Poder', su nuevo libro. La co-autora de 'Lo Malo', el éxito viral convertido en himno feminista, acaba de escribir un libro muy necesario, en el que plantea una cosa muy sencilla: en el mundo hay dos tipos de personas, los que actúan por amor, y los que actúan por el poder de la ambición. ¿En qué bando estás tú?

¿Crees en ti? ¿Ves normal que te juzguen por las apariencias y no por lo que eres? ¿Te dejas llevar por la inercia? Estas son unas pocas preguntas de las que plantea la artista mainstream con contenido a lo largo del libro que sale el próximo 25 de septiembre, y a partir de las cuales, te da herramientas y contenidos expresados desde un lugar íntimo: sus propias experiencias. Las de una chica que no deja de luchar por sus sueños, y de trabajar duro por ellos. Además, seguro que te identificarás, pues aborda temas que a cada uno por individual le preocupan: problemas existenciales, no saber hacia dónde vas, ni lo que quieres, o sí pero no sabes cómo...

Ella tiene un concepto muy original sobre la libertad, y es un gran ejemplo a seguir por toda una nueva generación que pisa muy fuerte. Brisa pausó sus estudios y comenzó a trabajar como modelo para poder ahorrar e invertirlo en sus estudios de música, su pasión. A través de ella es cómo mejor se expresa, como todo artista. Pero va más allá, entrando de lleno en el compromiso social. Ya en su primer single, 'Ella' el contenido crítico estaba presente. En este tema concreto, hacia la cosificación de la mujer.

La música es su herramienta para dar voz a todo aquello que le inquieta y decir lo que piensa, buscando un mundo más sostenible denunciando las injusticias sociales, luchando por la igualdad, la dignidad de las personas, las decisiones que tomamos en pos de un mundo mejor, o peor... Con 'Amor y Poder' probablemente te replantees las cosas de tu día a día, y sientas un chute de energía de una persona que, como tú, tiene grandes cosas que decir. Ya sabes, "pa' fuera lo malo".

