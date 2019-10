Rosalía se ha convertido en una de esas artistas que parece que a cada paso que da es noticia. Ahora, uno de sus últimos tweets tiene 5 mil retweets y 36 mil me gusta en tan solo un día. La cantante ha compartido un post en la red social del pajarito azul sobre cómo no perder del todo la dignidad cuando te dejan en leído. Dale play al vídeo y no te pierdas la reflexión de la artista barcelonesa.

No hace mucho que Rosalía consiguió dos premios en los VMAs, el de Mejor Coreografía y el Mejor Vídeo Latino, ambos por su tema junto a J Balvin 'Con Altura'.

Pero, sus dos premios, su espectacular actuación y su aclamada puesta en escena, no fueron suficientes. Rosalía hizo arder Twitter con las críticas por ganar uno de sus premios, el de la categoría de mejor vídeo 'latino' por, según los comentarios, no poder entrar en dicha categoría al ser española.

La Rosalía 'tra tra' es indiscutiblemente un personaje internacional, y por si no era muestra suficiente de ello sus diversas colaboraciones con numerosos artistas, también sus publicaciones en Instagram estallan en la red cada vez que la artista publica cualquier cosa, o por una nueva canción, o bien por su look, o por sus uñas. Da igual, Rosalía siempre da de que hablar.

En el caso de Twitter, la artista siempre nos deja con la miel en los labios con frases que normalmente no sabemos a quién van dirigidas y un tanto 'amorosas'. También comparte mucho contenido con memes de ella y se divierte con sus fans. Otros tweets han suscitado dudas de si es posible que sea una futura canción, como este que escribió con forma de poesía:

"Mala cara y gusto fino

Me pone encima las moschino

Lleva gucci llevo valentino

Puedo ver el futuro lo adivino

Me mira x detrás de sus sunglasses

Solo 3 minutos y 3 frases

Lo mismito de actitud q de clase

Ojos rasgaítos quiero q me case"

¡Esperemos que la próxima noticia sea una nueva canción!

Pero mientras tanto nos contentaremos con los maravillosos tweets que nos deja. Dentro de estos, aunque no sepamos para quién irán estas indirectas vía Twitter, hay frases que si se intuyen hacia quién pueden ir dirigidas. Como uno de los tweets que parece una clara directa a su ex C Tangana, te contamos este mensaje y su apuesta para "no perder del todo la dignidad" en el vídeo.