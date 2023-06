Cristinini, contra el machismo de las redes: "A Rivers le ha caído un hate de la hostia, y a Reven nadie le ha dicho nada"

Aunque en más de una ocasión se ha intentado convencer a la comunidad de que no se trata distinto a un streamers por ser mujer u hombre, la realidad es que sigue existiendo mucha desigualdad, un hecho que se ve reflejado en los comentarios de las publicaciones que comparten. Y, precisamente por este motivo, Cristinini ha querido hablar sobre este tema en uno de sus streams, ya que muchas personas se le han echado encima después de publicar que iba a ir a ver la Fórmula 1 en pista.

Después de que compartiera esta noticia con emoción, muchos tuiteros han empezado a criticarla por ello, asegurando que no sabe ni que "corren coches", e incluso la han avasallado a preguntas para comprobar cuánto sabe sobre este tema para comprobar si es digna o no de disfrutar de este deporte. Cristinini ha confesado que se ha quedado flipando ante esta situación, por lo que ha optado por responder de forma irónica y decir que parece que al fandom de la Fórmula 1 solose podíaentrar entre 1990 y 2010, por lo que ahora ya no se puede "formar parte de ese grupo selecto". Aun así, también ha querido ponerse seria con este tema y señalar que, al contrario de lo que muchos piensan, ella lleva viendo estas carreras desde que era muy pequeña, pero que, aunque no fuera así, no entiende qué problema habría si alguien decide interesarse ahora por la Fórmula 1.

Además, también ha decidido hablar sobre el doble rasero que existe en redes sociales en cuanto al trato que se da a las mujeres y a los hombres a raíz del odio que le ha caído a MarinaRivers, a quien han invitado a ver la Fórmula 1. Ante esta situación, se ha mostrado muy contundente a la hora de reflejar las diferencias que existen, ya que mientras que tanto a ella como Rivers las han criticado, a Reven "nadie le ha dicho nada" pese a que también le han invitado y ha dicho públicamente que no tiene ni idea sobre la Fórmula 1.

Sin duda, por mucho que en ocasiones se quiera tapar el machismo que sigue existiendo tanto en redes sociales como en la sociedad, la realidad que viven muchas de las creadoras de contenido es totalmente diferente a la de sus compañeros. Esto es algo que no solo se ve reflejado en sus publicaciones, donde muchas veces cuestionan cada una de sus palabras, sino que también sufren unaconstante sexualización, algo que la propia Cristinini ha criticado en el pasado. Por suerte, poco a poco están empezando a cambiar estas actitudes, pero, por lo que se ve, todavía queda un largo camino por delante.