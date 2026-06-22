IlloJuan explica cómo fue asistir al cumpleaños de Lamine Yamal, y le cae una lluvia de críticas

¿Cómo acaba un youtuber que históricamente ha criticado las fiestas y el famoseo en el cumpleaños de uno de los futbolistas más pujantes y fiesteros del momento? Por invitación de su novia, claro está. Así narra IlloJuan cómo fue invitado al evento en el podcast de Jordi Wild: "Estoy en Barcelona por el concierto de Lola Índigo con mis amigos de siempre en una casa rural, de vacaciones. Mimi me dice que Lamine la ha invitado a su cumpleaños y que si yo iría, y le digo, yo solo no quiero ir porque es un ambiente en el que no conozco a nadie y voy a estar apartado".

A pesar de esa negativa inicial, IlloJuan descubrió que el jugador del Barça era fan suyo desde pequeño, y eso cambió todo: "Entonces dice Mimi, si tú no vas yo tampoco, pero coge y hace videollamada con Lamine, Lamine estaba con un amigo y el amigo dice LMDShow, me verían con 7 años, y yo pensando LMDShow… se viene, te voy a meter un +18 aquí. Le dije a Lamine oye, estamos en una casa aquí y no les quiero dejar solos, y me dice no no, veníos todos. Y digo ¿cómo? Y dice sí sí, veníos todos, no pasa nada, dais los nombres y os venís los 18. Yo llevé al cumpleaños de Lamine Yamal un +19, es una locura, nadie llevó un +algo. Por eso fuimos".

Eso sí, el comportamiento de todos ellos llevó a que les llamaran la atención por acaparar ciertos souvenirs de marca que daban en la fiesta. Además, las redes sociales no han tardado en hacer notar su opinión, criticando al youtuber e influencer por sus declaraciones del pasado comparadas con su comportamiento actual. "Illojuan es probablemente la persona que más estupida le ha vuelto internet de todo el grupito de streamers y demás, y lo que más pereza me da son sus aires de grandeza que esconde tras la careta de humildad y ser un tío cercano y familiar", dice uno de los tuits más virales sobre el tema.