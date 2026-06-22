Manu Regato y Marina Barrial confirman que son pareja, y reciben duras críticas en redes

La vida de los influencers es un mundo paralelo. Los grandes eventos canónicos que el resto de los mortales vivimos en privado y de forma natural son, para ellos y casi siempre, excusas para crear contenido que mantengan su relevancia en redes. Las cuestiones románticas son un asunto especialmente explotado por los influencers para tener momentos virales; y cuando esas parejas se forman entre dos creadores de contenido, la expectación está totalmente asegurada. Así, es fácil comprender por qué Manu Regato y Marina Barrial han decidido confirmar su relación de pareja de la forma en la que lo han hecho.

Han sido las publicaciones de Manu Regato las que han generado más críticas en redes, ya que ha enfocado el asunto como si llevase siglos esperando a poder hablar de su relación con Marina Barrial con libertad. Aunque las circunstancias de su relación y de la privacidad que esta ha tenido son algo que solo los influencers conocen al 100%, muchos se han atrevido a criticar que, si han tardado tanto en confirmarlo, ha sido para que se mantuviesen los rumores y la expectación en torno a su posible noviazgo.

Ahora que por fin pueden mostrarse como pareja en redes de forma abierta, no cabe duda de que los veremos juntos en muchos de los contenidos que ambos decidan subir. Dado lo conocidos que son ambos entre la audiencia más joven de Instagram y TikTok, está claro que, si su relación dura lo suficiente, se convertirán en una de las parejas de referencia del panorama influencer español. ¡Así que habrá que seguir pendientes de sus pasos, después de tanto tiempo esperando a que los rumores se confirmasen!