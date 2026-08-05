Fabiana Sevillano la lía al asegurar que "la gente ha tenido tres meses de verano": "Yo solo tengo uno"

Fabiana Sevillano está aprovechando el verano para descansar y recuperar el tiempo perdido después de varios meses completamente centrada en su preparación para La Velada del Año 6. Sin embargo, su forma de explicar que ahora quiere desconectar ha dejado una frase que no ha tardado en hacerse viral.

“Yo estoy fluyendo porque la gente ha tenido tres meses de verano, como todos los años, pero yo tengo un mes”, ha asegurado la creadora de contenido. Sus palabras han sorprendido a numerosos usuarios, que le han recordado que la mayoría de los trabajadores no disfruta de tres meses de vacaciones durante el verano.

El comentario parece referirse al tiempo que Fabiana ha dedicado a entrenar para su combate contra La Parce. Mientras otras personas han podido disfrutar de los meses previos a La Velada con normalidad, ella ha seguido una estricta rutina de preparación física, alimentación y boxeo. Aun así, hablar de “tres meses de verano” como una experiencia común ha provocado todo tipo de bromas sobre su desconexión con la realidad laboral.

Fabiana ha reconocido que, después de tanto tiempo siguiendo una disciplina, está aprovechando su único mes libre con especial intensidad. “En este mes me estoy desconociendo”, ha admitido antes de explicar que algunas personas esperaban que continuara entrenando al mismo nivel después del combate.

La sevillana cayó derrotada por decisión dividida ante La Parce en el combate que abrió La Velada del Año 6. Tras cerrar esa etapa, ha decidido tomarse un descanso y disfrutar sin restricciones, aunque su particular cálculo de las vacaciones de “la gente” ha terminado eclipsando por completo el resto de su mensaje.